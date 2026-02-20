¿Jugará o no? Álvaro Arbeloa habla sobre la lesión de Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró que la rodilla del francés Kylian Mbappé, quien hace una semana no tuvo minutos contra la Real Sociedad debido a molestias en la zona pero sí disputó los 90 minutos ante el Benfica, está “mucho mejor”, apuntando a que volverá a ser titular en Liga este sábado ante Osasuna.



“La rodilla de Kylian está mucho mejor. Muy bien. Es algo que no ha desparecido del todo, pero cada día se encuentra con mejores sensaciones”, dijo en rueda de prensa.



Una visita a Osasuna de la que Arbeloa destacó la dificultad, recordando su etapa de jugador.

