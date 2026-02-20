MLB: Jazz Chisholm Jr. quiere lograr esta hazaña para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en el complejo primaveral de los New York Yankees tiene un ambiente distinto con la presencia de Jazz Chisholm Jr. que entra al clubhouse. No solo saca a relucir su carisma y forma de jugar, sino que es uno de los encargados de colocar la música en los entrenamientos y previo a un juego.

El pelotero de 28 años quiere lograr hazañas importantes en este 2026 y no esconde su ambición. Después de una de las mejores campañas de su carrera a nivel ofensivo, ahora fija la mira en unas cifras que pocos se atreven a pensar, y no es más que un club del 50-50. No habla únicamente de 40 jonrones y 40 robos, sino que desea ir por más y tratará de aprovechar cada oportunidad en la ronda regular.

Jazz Chisholm Jr. – Yankees de Nueva York

La confianza no surge de la nada. Jugar en una ciudad como Nueva York y compartir alineación con Aaron Judge ha sido, más que una motivación. Observar la rutina diaria de un toletero que ya ha ganado tres veces Jugador Más Valioso (MVP) le cambió la perspectiva y quiere dar un salto al siguiente nivel.

En la campaña 2025, firmó 31 cuadrangulares y 31 bases robadas, inscribiendo su nombre en el club 30-30 del conjunto neoyorquino.

Por lo tanto, debe mejorar la selección de pitcheos, reducir ponches y aprovechar el sistema automatizado de bolas y strikes para convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Sin duda alguna, la ambición de Jazz Chisholm Jr. son buenas noticias para el cuerpo técnico de Aaron Boone. Mientras más estén concentrados en cada uno de los compromisos, podrán pelear por volver a una Serie Mundial en el mejor béisbol del mundo.