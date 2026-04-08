Agenda llena para Yedsit Hazlewood: El líder por victorias en Norteamérica busca dominar Laurel Park con estas montas

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El aprendiz Yedsit Hazlewood, una de las figuras más seguidas en la Costa Este de los Estados Unidos y actual campeón de la temporada de invierno en Laurel Park, presenta una agenda sumamente activa para las jornadas de este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril en el circuito de Maryland.

Hasta este miércoles 8 de abril, Hazlewood comanda la estadística general por carreras ganadas en Norteamérica con 98 triunfos, donde mantiene una cerrada lucha con el venezolano Samuel Marín.

La lucha por la estadística en Laurel Park

En el inicio del nuevo meeting en el óvalo de Maryland, Hazlewood ocupa el segundo lugar de la tabla con dos victorias, escoltando al también aprendiz venezolano José Vargas, quien lidera por ahora con cuatro éxitos.

A continuación, el detalle de sus compromisos para el fin de semana:

Viernes 10 de abril:

2da: Fowl Mouth (Claiming $40,000)

3ra: Kerness K (Allowance $7,500)

4ta: Noted (Claiming $30,000)

5ta: Gripen / Galibean (Maiden Claiming $12,500)

8va: Your Analysis (Claiming $7,500)

Sábado 11 de abril:

1ra: Yes Picnic (Claiming $12,500)

2da: Perugia (Claiming $12,500)

3ra: Kitty’s Son (Maiden Claiming $12,500)

4ta: Skip Thru Da Fire (Allowance $7,500)

5ta: Bjorn (Claiming $12,500)

6ta: Sacred Thunder (Allowance Optional Claiming $40,000)

7ma: Don’t Wait Up (Claiming $30,000)

8va: J D Factor (Allowance Optional Claiming $55,000)

9na: Dairago (FR) (Claiming $16,000)

Domingo 12 de abril: Para la jornada dominical, el panameño estará presente en ocho de las nueve competencias programadas: