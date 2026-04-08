Jornada de jueves en Oaklawn Park: First Division y Social Climber marcan la pauta en Hot Springs

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El hipódromo de Oaklawn Park continúa su temporada "Classic" este jueves 9 de abril de 2026. Tras un exitoso cierre del meeting festivo, la acción en Hot Springs se intensifica con una programación diseñada para especialistas y aficionados por igual. La jornada destaca por la presencia de preparadores de primer nivel como Steven Asmussen y Ron Moquett, quienes mantienen una lucha cerrada por la estadística de entrenadores, mientras la afición espera el plato fuerte del sábado con el Apple Blossom Handicap.

Análisis de las figuras y eventos principales del programa

Dos ejemplares concentran la atención de los analistas para las pruebas de mayor nivel técnico de la tarde:

First Division (Carrera 7): El pupilo de Kenneth McPeek surge como la gran carta del establo para la jornada de este jueves. Con la monta de E. Esquivel, este ejemplar busca imponer su jerarquía en un lote de Allowance sobre 1,200 metros (6 furlongs). Su reciente desempeño en los trabajos matutinos y su efectividad en la pista de Oaklawn lo señalan como el rival a batir en el tramo final de la programación.

El pupilo de Kenneth McPeek surge como la gran carta del establo para la jornada de este jueves. Con la monta de E. Esquivel, este ejemplar busca imponer su jerarquía en un lote de Allowance sobre 1,200 metros (6 furlongs). Su reciente desempeño en los trabajos matutinos y su efectividad en la pista de Oaklawn lo señalan como el rival a batir en el tramo final de la programación. Social Climber (Carrera 6): Bajo la tutela de Allen Milligan, este hijo de Upstart llega a este compromiso tras una serie de actuaciones consistentes en la velocidad. Alexander Castillo tiene la responsabilidad de conducirlo en esta prueba de Maiden Special Weight. Su capacidad de remate en los tramos finales lo coloca como la base lógica para las jugadas de Pick 4 y Pick 5 sobre los 1,200 metros (6 furlongs).

Resumen de las mejores carreras

La jornada ofrece una atractiva distribución de premios y condiciones para este jueves:

Carrera Tipo de Prueba Distancia Bolsa de Premios 1ra Claiming 6 Furlongs $30,500 2da Maiden Special Weight 6 Furlongs $110,000 6ta Maiden Claiming 6 Furlongs $46,000 7ma Allowance 1 milla y 16 $126,000

La acción en Oaklawn Park inicia puntualmente a las 12:35 p. m. (hora local) y ofrece el atractivo del "Discount Thursday", con promociones especiales para los asistentes que disfrutan de las carreras en vivo.