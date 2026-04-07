¿La Carrera del Año? Mira la lista de nominados para el Oaklawn Handicap (G2) del próximo 18 de abril

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La temporada de carreras en el hipódromo de Oaklawn Park continua a su máxima expresión. Para este sábado 11 de abril, se realizará una de las competencias más importantes en el calendario, el rico Apple Blossom Stakes (G1) de $1,250,000. Sin embargo, la semana de arriba hay un evento que paralizará a la afición en Estados Unidos.

El Oaklawn Handicap (G2), pautado para el venidero 18 del presente mes, reunirá a destacados caballos de cuatro años y más edad, que lucharán por ganar la mejor parte de un importante monto. La carrera será en distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) en superficie de arena.

Oficial: los nominados para el Oaklawn Handicap (G2)

El pasado sábado 4 de abril, se cerró el proceso de nominación para el Oaklawn Handicap (G2), con pote reservado de $1,250,000 y en la cual sobresale el nombre del Caballo del Año 2025 y Campeón Tresañero de la temporada anterior, Sovereignty.

Pensionado de Bill Mott, Sovereignty tiene este evento señalado como su primera carrera como purasangre de cuatro años. Después de haber sido retirado de la Breeders’ Cup Classic (G1) que a la postre ganaría Forever Young (JPN), Sovereignty pudiera enfrentar a algunos aspirantes de los cuales se espera su confirmación.

Journalism, ganador del Preakness Stakes (G1) del año pasado, evento en el cual no participó Sovereignty, y que se convirtió en el máximo rival del consentido de Godolphin, aparece dentro de los 16 nominados. Lo ensillará Michael McCarthy.

La Exacta de la Pegasus World Cup (G1) de este año, Skippylongstocking y White Abarrio, también figuran dentro de los probables para el Oaklawn Handicap (G2). En el caso del batallador Skippylongstocking, viene de imponerse en el Essex Handicap (G3) en este mismo escenario el pasado 21 de marzo. Ambos purasangres defenderán el establo de Saffie Joseph Jr.

Los otros nominados son con sus respectivos entrenadores son: