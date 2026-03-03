¡Hay fecha! Sovereignty Caballo del Año 2025 tiene lugar para su debut en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Sovereignty, flamante campeón de la temporada anterior ganador del premio Eclipse Awards como Caballo del Año 2025 y mejor potro de 3 años, ejercitó este domingo en regresó ese fin de semana en Payson Park Training Center en Indiantown, Florida, por tercera vez y podría hacer su debut en 2026 en la lucrativa jornada que presentará el hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas.

Sovereignty Caballo del Año se alista para su regreso

Sovereignty, propiedad del Godolphin, es muy probable que haga su estreno en la temporada como ejemplar maduro en el Oaklawn Handicap (G2) de $1,25 millones el 18 de abril, dijo el entrenador Bill Mott a Daily Racing Form.

El hijo de Into Mischief, realizó su tercer ejercicio este domingo la media milla en :49.80 con el jinete de entrenamiento Jimmy Quispe. Salió un cuerpo detrás de Royal Majesty y galopó cinco furlongs en 1:03.88, un cuerpo por delante de su compañero de trabajo.

Mott agregó que Sovereignty, que no ha corrido desde que ganó el Travers (G1) el 23 de agosto en Saratoga; “Me pareció que lució genial. Ha estado un tiempo sin competir. Creo que se necesitarían seis u ocho entrenamientos antes de ponerlo a correr”.

El objetivo final del potro es la Breeders' Cup Classic (G1) en Keeneland.