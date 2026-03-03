WBC: Salvador Pérez advierte: "Vamos a salir a dar lo mejor contra el equipo que sea"

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial, la Selección de Venezuela inició sus preparativos de cara a su debut este próximo viernes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Para esta edición, el grupo tiene en Salvador Pérez a su capitán, algo que se ha ganado gracias a su liderazgo y talento a lo largo de su carrera profesional.

Salvy, un ejemplo de cómo ser líder

West Palm Beach es el escenario donde el combinado nacional se concentrará por estos días para sus entrenamientos. Justamente, durante este lunes, Salvy atendió a los medios de prensa luego de finalizar la sesión de práctica, y respondió varias preguntas referentes a lo que está por venir para todo el equipo.

"Aquí no hay enemigo pequeño. Cualquier equipo puede dar una sorpresa. Hoy lo hablamos y vamos a salir a dar lo mejor de nosotros contra el equipo que sea", señaló.

Salvador Pérez es el pelotero de mayor experiencia en el roster y que, además, cuenta con más ediciones del Clásico Mundial de Beisbol. De ahí a que su voz sea respetada y muy bien escuchada por sus compañeros, en especial aquellos que vivirán este torneo por primera vez.

"Les he dicho que sean sinceros con ellos mismos, que si sienten algo que lo hagan saber. Que se diviertan y que disfruten mucho, porque es un torneo que pasa muy rápido. Hoy estamos en fase de grupos y mañana, si Dios quiere, en la final", comentó Salvy sobre los consejos que les ha dado a esos próximos debutantes.

Venezuela peleará por el liderato del Grupo D con República Dominicana, en lo que será el choque que cierre la primera fase. Si bien es el rival más importante, el capitán toma las cosas con cautela y asegura que primero habrá que enfocarse en los juegos contra Países Bajos, Israel y Nicaragua.

"Todos los juegos son importantes en el Clásico. Dios quiera y se nos dé la oportunidad de pasar como la última vez, invictos (…) Cuando llegue el momento de jugar contra República Dominicana hablaremos entonces sobre el plan, pero por ahora hay que concentrarse en los tres primeros juegos", finalizó.