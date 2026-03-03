WBC: Junior Caminero sobre su primer Clásico "¿Quién no sueña con eso?"

Suscríbete a nuestros canales

Faltan solamente un par de días, para que se les cumple el sueño a muchos peloteros de jugar el Clásico Mundial de Beisbol y uno de ellos, es el joven dominicano Junior Caminero, quien estará por primera vez vistiendo la camiseta de su país en este evento.

El tercera base perteneciente a los Rays de Tampa Bay, viene de tener una temporada soñada en el 2025 en Las Mayores, con 45 estacazos de vuelta completa y 110 carreras empujadas.

Junior Caminero cumplirá su sueño con Dominicana:

Registros ofensivos que no solamente le dieron proyección, sino que lo colocaron entre los mejores antesalistas de la MLB con apenas 22 años, con la misma edad con la que debutará con la selección de la República Dominicana en el máximo torneo de selecciones.

"¿Quién no sueña eso?", fue lo primero que expresó en una entrevista compartida este lunes por la página de la MLB en Español, la cual realizaron cuando permanecía en los entrenamientos con su organización.

A eso, Caminero admitió que no se veía participando en el Clásico, sino hasta la edición de 2030 y que pensó que su manager, Albert Pujols, no le estaba hablando en serio cuando le confirmó su presencia en el roster.

"El Clásico Mundial yo lo veía bastante lejos. Yo pensé que iba en el otro. Pujols me llamó y me dijo 'el aguatero mío oficialmente, para el Clásico'", comentó entre bromas.

Junior Caminero orgulloso de estar entre los mejores:

El joven slugger también señaló que quiere empiece el Clásico rápido y que los días de competencia pasen lentos, dejando claro que será una sensación que no había vívido anteriormente.

"En el Clásico van a jugar los mejores de cada país y tú decir que eres uno de los mejores de tú país, no tiene explicación", concluyó Caminero.