¡Imparable! Junior Alvarado domina la escena de grado en Florida

Suscríbete a nuestros canales

A marzo de 2026, Junior Alvarado se ha consolidado como uno de los jinetes más dominantes en las carreras de grado (Graded Stakes) durante el actual Championship Meet de Gulfstream Park. Alvarado ha logrado múltiples victorias en eventos de este nivel, con un total de 5, igualado con Tayler Gaffalione, como los más ganadores, destacando especialmente su desempeño en la jornada de la Pegasus World Cup.

Victorias Destacadas en Graded Stakes (Temporada 2025-2026)

Junior Alvarado, con el triunfo alcanzado el fin de semana en la semana 14 del Championship Meet, de Gulfstream Park, ha totalizado victorias claves en carreras selectivas de grado, lo que lo posiciona en la parte alta de esta categoría específica en el hipódromo de Florida:

Mr. Prospecto (G3) : alcanzada con Knightsbridge.

: alcanzada con Inside Information Stakes (G2): Lograda sobre el ejemplar Grand Job .

Lograda sobre el ejemplar . Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (G2): Victoria con Destino d’Oro .

Victoria con . Fred W. Hooper Stakes (G3): Conduciendo a Knightsbridge .

Conduciendo a . Gulfstream Park Mile Stakes (G3): Una de sus victorias más recientes (28 de febrero de 2026) nuevamente sobre Knightsbridge.

Si bien Irad Ortiz Jr. lidera la estadística general por número total de victorias, Alvarado figura en el Top 5 de efectividad y producción de dinero, siendo un competidor directo en los eventos de mayor jerarquía (Stakes).

Jornadas selectivas a seguir

Para lo que resta del Championship Meet 2025-2026 en Gulfstream Park, estas son las jornadas selectivas (Stakes) más importantes donde Junior Alvarado buscará consolidar su liderato en clásicos de grado:

Marzo 7: Hurricane Bertie Day

Hurricane Bertie Stakes (G3): Prueba de velocidad para yeguas de 4 años y más ($150,000).

Prueba de velocidad para yeguas de 4 años y más ($150,000). Silks Run Stakes: Para especialistas en el sprint sobre grama ($125,000).

Marzo 14: Jornada de Velocidad y Potros

Hutcheson Stakes: Un clásico histórico para potros de 3 años en 1,200 metros ($100,000).

Un clásico histórico para potros de 3 años en 1,200 metros ($100,000). Any Limit Stakes: Para potrancas de 3 años en distancia corta ($100,000).

Para potrancas de 3 años en distancia corta ($100,000). Captiva Island Stakes: Carrera selectiva en grama para yeguas.

Marzo 28: Florida Derby Day (El Gran Final)

Esta es la jornada más rica y prestigiosa del mitin, con múltiples carreras de grado donde Alvarado suele ser protagonista:

Curlin Florida Derby (G1): La gema de la corona con $1,000,000 en premios, clave para el Kentucky Derby.

La gema de la corona con $1,000,000 en premios, clave para el Kentucky Derby. Gulfstream Park Oaks (G2): Para potrancas de 3 años ($250,000).

Para potrancas de 3 años ($250,000). Pan American Stakes (G3): Una de las pruebas de fondo más importantes en grama.

Una de las pruebas de fondo más importantes en grama. Orchid Stakes (G3): Para yeguas especialistas en distancias largas en césped.

Para yeguas especialistas en distancias largas en césped. Ghostzapper Stakes (G3): Carrera de grado en arena para ejemplares maduros.

El mitin concluye oficialmente el 29 de marzo de 2026, cerrando una temporada de 68 eventos selectivos.