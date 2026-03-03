WBC

WBC: Mira el detalle de Salvador Pérez con Venezuela para el Clásico Mundial

El capitán ya luce los colores de Venezuela en su equipo de protección

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 11:50 pm
WBC: Mira el detalle de Salvador Pérez con Venezuela para el Clásico Mundial
Salvador Pérez | Foto: Cortesía
Desde que se anunció el roster oficial de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, varios peloteros venezolanos comenzaron a publicar en redes sociales esos pequeños detalles que tendrán con la selección en dicho torneo. Uno de los últimos en sumarse ha sido Salvador Pérez, quien decidió ponerle mucho más color a su uniforme.

El capitán representando con el tricolor

La jornada de este lunes sirvió para que el combinado nacional reuniera sus jugadores en West Palm Beach para el primer día de entrenamiento. Allí, los muchachos llevaron a cabo una serie de trabajos con algo de intensidad moderada que finalizó con un poco de actividad física.

En el caso de Salvador Pérez, como era de esperarse, trabajó junto a los lanzadores, pero con un detalle particular. Y es que su equipo de protección contó con un toque muy pintoresco, representando con los colores de la bandera y con el nombre de Venezuela en el peto.

 

Vale recordar que la selección tendrá juegos de preparación este martes y miércoles contra Astros de Houston, los cuales servirán para agarrar ritmo previo al debut del viernes frente a Países Bajos en el LoanDepot Park de Miami.

