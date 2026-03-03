BALONCESTO INTERNACIONAL

Así queda posicionada Venezuela en los Clasificatorios al Mundial FIBA 2027

La selección venezolana consiguió su primer triunfo este lunes ante Chile 

Por

Meridiano

Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 11:44 pm
Así queda posicionada Venezuela en los Clasificatorios al Mundial FIBA 2027
FOTO: FVB
Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de baloncesto acaba de conseguir su primer resultado positivo en los juegos Clasificatorios de cara al Mundial FIBA a efectuarse el próximo año y por lo tanto, es importante divisar cómo quedó ubicado el quinteto nacional, tras el reciente triunfo.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Francisco Segura, lograron superar a Chile con marcador final de 72-68, a pesar de que estuvieron durante buena parte del encuentro manejando un score amplio a du favor y de esa manera, cerraron la segunda ventana con el pie derecho.

Primera victoria de Venezuela en las Eliminatorias rumbo a Qatar:

Con este cierre de ventana, el quinteto venezolano ya suma en total tres encuentros y llegó a cuatro puntos con su balance de una victoria y dos derrotas, para ubicarse en la tercera posición del grupo C, un punto por debajo de Colombia.

Así queda Venezuela en el grupo C de las Eliminatorias:

  1. Brasil (8 puntos): 4-0
  2. Colombia (5 puntos): 2-1
  3. Venezuela (4 puntos): 1-2
  4. Chile (4 puntos): 0-4.

¿Cuándo será el próximo juego de Venezuela en las Eliminatorias?

La tercera ventana comenzará el próximo 30 de junio, para el quinteto nacional, quienes chocarán contra la selección de Colombia en esa lucha por el segundo puesto. Posteriormente, retarán a Brasil el 2 de julio y a Chile el 6 del mismo mes (julio).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 02 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?