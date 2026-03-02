Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela domina las acciones en Chile (En Vivo)

Suscríbete a nuestros canales
El Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia abre sus puertas para un duelo crucial rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027. Allí, Venezuela busca su primera victoria de las Eliminatorias de las Américas y para ello tiene que imponerse a una Chile que no regalará nada en su casa.
Quinteto de Venezuela
- Edwin Mijares
- Elian Centeno
- José Ascanio
- Yohanner Sifontes
- José Materán
Quinteto de Chile
- Felipe Inyaco
- Sebastián Suárez
- Felipe Haaase
- Ignacio Varela
- Ignacio Carrión
Desarrollo del juego
Primer cuarto:
- Salto entre dos. Inicia el juego. Balón para Chile
- José Ascanio suma los dos primeros puntos del juego | CHI 00 - VEN 02
- Sebastián Suárez recorta diferencias con un triple | CHI 03 - VEN 06
- Chile concreta sus ataques e iguala las acciones | CHI 06 - VEN 06
- Muchos errores de lado y lado | CHI 07 - VEN 08
- Edson Tovar encesta sus dos tiros libres | CHI 07 - VEN 10
- Finaliza el primer cuarto | CHI 11 - VEN 12
Segundo cuarto:
- Elian Centeno le da dos más a Venezuela en el arranque | CHI 11 - VEN 14
- Venezuela consigue su primer triple gracias a Edwin Mijares | CHI 11 - VEN 19
- Otros dos para Elian Centeno que tampoco falla el tiro libre | CHI 11 - VEN 22
- Anyelo Cisneros también encesta de larga distancia | CHI 11 - VEN 25
- Chile comienza a reaccionar. Venezuela pide tiempo | CHI 16 - VEN 25
- Buen robo de Edson Tovar y Anyelo Cisneros que concreta | CHI 16 - VEN 29
- Otro triple para Venezuela, esta vez Yeferson Guerra | CHI 17 - VEN 34
- Fabián Martínez le da un gran respiro a Chile con triple | CHI 25 - VEN 38
- ¡QUÉ TRIPLE DE YEFERSON GUERRA SOBRE EL FINAL! Finaliza el segundo cuarto | CHI 25 - VEN 41
