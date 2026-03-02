Clasificatorios FIBA 2027: Venezuela domina las acciones en Chile (En Vivo)

Suscríbete a nuestros canales

El Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia abre sus puertas para un duelo crucial rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027. Allí, Venezuela busca su primera victoria de las Eliminatorias de las Américas y para ello tiene que imponerse a una Chile que no regalará nada en su casa.

Quinteto de Venezuela

Edwin Mijares Elian Centeno José Ascanio Yohanner Sifontes José Materán

Quinteto de Chile

Felipe Inyaco

Sebastián Suárez

Felipe Haaase

Ignacio Varela

Ignacio Carrión

Desarrollo del juego

Primer cuarto:

Salto entre dos. Inicia el juego. Balón para Chile

José Ascanio suma los dos primeros puntos del juego | CHI 00 - VEN 02

Sebastián Suárez recorta diferencias con un triple | CHI 03 - VEN 06

Chile concreta sus ataques e iguala las acciones | CHI 06 - VEN 06

Muchos errores de lado y lado | CHI 07 - VEN 08

Edson Tovar encesta sus dos tiros libres | CHI 07 - VEN 10

Finaliza el primer cuarto | CHI 11 - VEN 12

Segundo cuarto: