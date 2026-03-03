Juan Carlos Ávila gana tres y se mantiene líder del meeting en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

A dos meses para que termine el meeting de Invierno – Primavera de Tampa Bay Downs, el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila resultó uno de los más destacados al conseguir tres victorias entre las jornadas del viernes 27 y sábado 28 de febrero de cuatro ejemplares que presentó.

Estados Unidos: Juan Carlos Ávila gana tres y mantiene el liderato de meeting

La primera de las victorias de Ávila ocurrió en la programación del viernes en la tercera prueba donde hubo un claiming de $23.000 en recorrido de 1.400 metros donde ganaría su ejemplar Charlie’s Beauty con la monta del jockey venezolano Samuel Marín con un tiempo oficial de 1:24.22 con remate de 13.59 en los últimos 200 metros y dejó un dividendo de $3.80 a ganador, $2.20 el place y $2.10 el show.

Luego, al día siguiente, en la tercera carrera de la programación del sábado en un claiming de $21.000 en recorrido de 1.700 metros en arena donde triunfaría el purasangre King Freud con la conducción del criollo Cipriano Gil y dejó un tiempo oficial de 1:45.29 y dejar un dividendo de $8.60 a ganador, $4.20 el place y $3.20 el show.

Por último, en la quinta prueba del sábado en un Maiden Claiming de $20.000 en distancia de 1.200 metros (arena) donde le ganaría el ejemplar Dancing Bill, conducido por el jockey Ángel Morales con el cual dejó un crono oficial de 1.11.96 y pagó $14.40 a ganador, $8.60 el place y $5.80 el show.

Con estas victorias, Juan Carlos Ávila ahora tiene 15 triunfos en el 2026 de 55 ejemplares que ha presentado con poco más de $250.000 en dinero producido, mientras que en el meeting suma 27 ganancias de 89 ejemplares presentados hasta los momentos, para mantener su liderato del meeting que finalizará el próximo 3 de mayo del presente año.