Juan Carlos Ávila gana tres y se mantiene líder del meeting en Tampa Bay Downs

El estratega venezolano mantiene una pelea lucha con su colega Juan Arriagada

Por

Saúl García
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 07:00 am
A dos meses para que termine el meeting de Invierno – Primavera de Tampa Bay Downs, el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila resultó uno de los más destacados al conseguir tres victorias entre las jornadas del viernes 27 y sábado 28 de febrero de cuatro ejemplares que presentó.

La primera de las victorias de Ávila ocurrió en la programación del viernes en la tercera prueba donde hubo un claiming de $23.000 en recorrido de 1.400 metros donde ganaría su ejemplar Charlie’s Beauty con la monta del jockey venezolano Samuel Marín con un tiempo oficial de 1:24.22 con remate de 13.59 en los últimos 200 metros y dejó un dividendo de $3.80 a ganador, $2.20 el place y $2.10 el show.

                 

Luego, al día siguiente, en la tercera carrera de la programación del sábado en un claiming de $21.000 en recorrido de 1.700 metros en arena donde triunfaría el purasangre King Freud con la conducción del criollo Cipriano Gil y dejó un tiempo oficial de 1:45.29 y dejar un dividendo de $8.60 a ganador, $4.20 el place y $3.20 el show.

                

Por último, en la quinta prueba del sábado en un Maiden Claiming de $20.000 en distancia de 1.200 metros (arena) donde le ganaría el ejemplar Dancing Bill, conducido por el jockey Ángel Morales con el cual dejó un crono oficial de 1.11.96 y pagó $14.40 a ganador, $8.60 el place y $5.80 el show.

              

Con estas victorias, Juan Carlos Ávila ahora tiene 15 triunfos en el 2026 de 55 ejemplares que ha presentado con poco más de $250.000 en dinero producido, mientras que en el meeting suma 27 ganancias de 89 ejemplares presentados hasta los momentos, para mantener su liderato del meeting que finalizará el próximo 3 de mayo del presente año.

Martes 03 de Marzo de 2026
