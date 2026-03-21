Skippylongstocking mantiene su invicto del 2026 y gana el Essex Handicap G3

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En el marco de la jornada de Stakes en el óvalo de Oaklawn Park este sábado en semana previa antes que se realice una nueva edición del Arkansas Derby, una de las nueve clasificatoria de 100 puntos para el Derby de Kentucky, contó con una nueva edición del Essex Handicap G3 que da un premio de $500.000 a repartir para purasangres maduros de cuatro y más años.

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El purasangre de siete años, Skippylongstocking confirmó su favoritismo y este sábado consiguió su segunda victoria del año, al ganar el Essex Handicap G3 en el óvalo de Oaklawn Park en recorrido de 1.800 metros en arena.

El ejemplar marcó los parciales de la competencia con leve ventaja antes de tomar la delantera con ventaja suficiente, los parciales fueron de 23,39 en los primeros 400 metros, 46,76 en la primera media milla, 70´1 en los 1.200 metros, la milla en 95’3 y los 1.800 metros en 1:48.82.

Para el hijo de Exaggerator en Twirling por War Front es su segunda victoria del año en igual cantidad de presentaciones y la 14 en 37 carreras que ha realizado hasta los momentos. Para su dueño Daniel Alonso y entrenador Saffie Joseph Jr. y en esta oportunidad con la monta de Micah Husbands.