Por la repetida: Roll On Big Joe vs Booth en el sprint del Count Fleet Sprint Handicap (G3) en Oaklawn Park

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La jornada del 11 de abril que se corre en Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Akansas, tiene en su cartelera 12 competencias, que incluye el Count Fleet Sprint Handicap (G3), dotado con 500.000 dólares, para caballos mayores que se disputa sobre una distancia de seis furlongs, en la que Booth y Roll On Big Joe encabezan a este pelotón.

Booth regresa para defender su título en este sprint

Booth, ganador de la carrera el año pasado, es uno de los ocho caballos inscritos en la Count Fleet Handicap (G3), una carrera que su entrenador, Steve Asmussen, miembro del Museo Nacional de Carreras y del Salón de la Fama, ha ganado cuatro años consecutivos y un récord de siete veces en total.

El hijo de Mitole, que ha ganado siete carreras, debutó en la temporada en una prueba de alto nivel; después de ocho meses sin competir, tras llegar en segundo lugar en el Jeff Hall Memorial Stakes en Ellis Park. Regresa para este evento con cuatro ejercicios de buen aplomo. Su jinete será Erik Asmussen, quien ha sido el piloto habitual.

Roll On Big Joe, con la monta de Julien Leparoux para Robert Hess Jr. lidera al grupo en las apuestas matutinas. Tiene 10 victorias en su haber. Su estreno en la campaña lo hizo con triunfo en el King Cottos Stakes, aquí. Llegó para esa carrera con dos primeros consecutivos en pruebas Stakes.

Luego están, los millonarios Tejano Twist y Tough Catch terminaron primero y segundo, respectivamente, en el Whitmore Stakes (G3) carrera preparatoria local para el presente evento. Booth ganó lo ganó también en 2025.

El Count Fleet Handicap (G3) también atrajo a Maximum Bourbon, Mad House, Wendelssohn y Dreaminblue. Será la octava carrera, con una hora de salida probable a las 5:36 p. m. hora venezolana.