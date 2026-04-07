¡Una salvajada de temporada! La danza de los millones en la trainer leaderboard 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras la culminación del primer trimestre y avanzado el primer fin de semana de abril, en el cual se desarrollaron pruebas de alto nivel, la tabla de clasificación de los entrenadores muestra a Brad Cox como líder absoluto de la presente temporada tras conseguir este fin de semana tres pruebas de grado en la jornada selectiva en Keeneland.

Brad Cox se despegó en la punta

Antes de la iniciación del último fin de semana de carreras en Estados Unidos. Brad Cox, Steven Asmussen y Saffien Soseph Jr. se encontraban muy cerca uno del otro por sumas ganadas en la temporada.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Brad Cox tuvo un repunte en la leaderboard (tabla de posiciones) tras conquistar el Commonwealth Stakes (G3 - $350,000) con Saudi Crown con Flavien Prat; el Madison Stakes (G1 - $650,000) con Eclatant en yunta con Irad Ortiz Jr. y concluyó la jornada con la victoria en el Toyota Blue Grass Stakes (G1 - $1,250,000), la prueba grande en Keeneland, con Further Ado, también con Ortiz Jr. en sus hierros.

Con este alcance de triunfos, Brad Cox, de 46 años, toma el control de la estadística de entrenadores por sumas ganadas con un monto de $8,582,160 producto de 85 victorias, de las cuales 20 han sido en stakes y 12 en pruebas de graded stakes. Brad es secundado por:

· Steven Asmussen, con $6,832,877

· Saffie Joseph Jr. $6,185,280.

Cerca de estos:

· Mark Casse, $5,630,116

· Todd Pletcher, $4,576,725

Brad Cox, ganador del Premio Eclipse 2020 y 2021, es ganador de ocho pruebas de las Breeders’ Cup. Además, el Kentucky Derby (G1) y Belmont Stakes (G1), ambas carreras en el 2021, con Mandaloun y Essential Quality, respectivamente. En el mismo año, se llevó la Breeders’ Cup Classic (G1) con Knicks Go, que luego coronó el título como Caballo del Año.