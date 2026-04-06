Este sábado llega la última prueba que otorga puntos para el Kentucky Derby (G1)

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Este sábado, dentro de una cartelera de 11 competencias en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, llega el Lexington Stakes (G3) valorado en $400,000 en distancia de 1,700 metros y que atrajo a 11 potros de 3 años que buscan sumar puntos para la edición 152 del Kentucky Derby (G1).

Keeneland: Once potros miden fuerzas

Aunque el Lexington Stakes (G3) no es el premio más lucrativo en el camino hacia el Kentucky Derby (G1), ocupa un lugar en la ruta hacia el Derby. Que reparte puntos de clasificación con una distribución de 20-10-6-4-2 entre los cuatro primeros clasificados.

Tradicionalmente, una de las últimas carreras preparatorias para el Kentucky Derby (G1), el Lexington ofrece una última oportunidad para que los caballos que necesitan puntos de clasificación se ganen un lugar en la parrilla de salida del Derby. E incluso cuando el Lexington no produce un participante para el Derby, suele servir como un importante trampolín hacia el Preakness (G1), la segunda joya de la Triple Corona.

La décima de la cartelera fue reservada para este evento que atrajo a 11 potros de segundo año de carreras, en el que Mister T, un caballo nacido y criado en Indiana, ganador de tres carreras consecutivas que incluyen el Crown Ambassador Stakes e Indiana Futurity, hace su estreno como tresañero.

Este hijo de Sahara Sky, entrenado por Climarco Galindo-Torres y montado por Mitchell Murrill, reta a los figuradores de stakes Confessional (Ortiz Jr. – Brad Cox), Enforced Agenda (Castellano – Weaver) y Trendsetter (Kimura – Colebrook).

La nómina del Lexington Stakes (G3) la completan Corona de Oro, Exhibition Only, Decisive Win, Ramblin, The Hell We Did, Ezum e I Did I Did. Se corre a las 5:48 p. m. hora venezolana.