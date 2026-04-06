Esto dijo Mike Smith sobre la victoria 5,800 en yunta con el venezolano José Francisco D'Angelo

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La jornada de este sábado en Santa Anita Park se convirtió en una jornada histórica para la yunta del entrenador José Francisco D’Angelo y la leyenda del sillín, Mike Smith.

Una historia escrita con victorias

José Francisco D’Angelo, en yunta con el jinete Salón de la Fama Mike Smith, consiguen la victoria en el Monrovia Stakes (G3) de $100,000 con el ejemplar Spirited Boss.

Este representó el primer triunfo en prueba graded stakes para el entrenador venezolano dentro de este circuito. Por otro lado, Mike Smith alcanza la cifra histórica de 5,800 victorias de por vida en los Estados Unidos.

Mike Smith, múltiple ganador de pruebas de grados y de grandes carreras, tras culminar la carrera, expresó su agradecimiento a las conexiones y a todos los que han hecho posible esta meta.

Smith, cuenta: “Entré pensando que tenía muchas posibilidades hoy con cada caballo que montaba. Primero hay que llevarlos a la meta, eso siempre es difícil, pero fue genial”.

“Hablé con el Sr. D'Angelo esta mañana (sábado 4 de abril) y me contó lo bien que lo estaba haciendo esta potranca”. Me dijo: “Te va a encantar”, enfatizó Smith sobre la llamada con D'Angelo.

Simith indicó: “Es un encanto. Corrió de maravilla y todo su equipo es de Venezuela; me alegró ganar para él”.

Por último, Smith para el canal de Santa Anita Park; recalcó: “Todavía me lo estoy pasando bien. A mi edad, créanme, aún no he terminado. Vamos a seguir así por un tiempo.”

“Cada carrera ha sido importante en mi vida. Hoy fue un día especial, al ganar de nuevo el Derby de Santa Anita para Mark Glatt. Fue algo increíble tener a su familia aquí. Después de todo lo que ha pasado, la pérdida de su esposa Dena, y que ese caballo haya corrido como lo hizo hoy para la cuadra Saints or Sinners es simplemente increíble.”