Hipismo

Aprendiz venezolano es líder en el meeting de este hipódromo en Estados Unidos

El joven piloto gana cinco carreras en la semana

Por

Darwin Dumont
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 10:42 am
Aprendiz venezolano es líder en el meeting de este hipódromo en Estados Unidos
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Para el mundo turfístico no es un secreto que la escuela de jinetes venezolana es una de las mejores. Nuestros representantes han destacado a lo largo del globo terráqueo, por intermedio de sus logros y hazañas. Esta nueva temporada trae a un joven piloto que debutó en el 2024 con dos montas. La temporada anterior sumó 18 victorias, y este año superó esos números para convertirse en la atracción principal para entrenadores y propietarios.

NOTAS RELACIONADAS

Nuevo líder por triunfos en Laurel Park

Tras culminar el Winter Meet de Laurel Park, la semana pasada José Vargas finalizó como el tercer piloto más ganador del meeting, con un repunte de marzo que ocupó la atención de los profesionales. Vargas, en el inicio de Spring Meet en Laurel Park, destacó con cuatro victorias que lo convierten en el líder de este circuito que se extenderá hasta el 3 de mayo.

Además de las conseguidas en Laurel Park, por intermedio de Last Gift el domingo, y el hat trick del sábado con Nothinglesswildo, Red Spitfire y Diamond N Dress, el jockey venezolano conquistó su primer triunfo en el hipódromo de Parx Racing, en la temporada.

José Vargas inicia la semana el miércoles en Penn National, con Jayjaydee para Carlos Caban, en la séptima carrera. Luego se traslada a Laurel Park, que es la base principal, donde guiará tres ejemplares el viernes y ocho el sábado. Vargas, totaliza 27 victorias en la temporada y 47 de por vida en Estados Unidos. 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Lunes 06 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?