La Rinconada: Datos de Última Hora para el 05-04-2026

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada recibe a la afición este domingo en su décima quinta reunión del año. Con un total de 13 competencias, el programa no cuenta con eventos selectivos del calendario hípico.

El foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la octava carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 05 de abril juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:55 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Preposition (USA) (5) - Invader (3) - The Soldier (7). Big Family (6) - Online (1) - Canciller (4). Preciosa (1) - Yarel (4) - Princess Atena (6). Oklahoma (8) - Dra. Bea (3) - Provenza (5). Mi Catira Emma (6) - Nostra Vittoria (1) - La Dama (5). Gemma Nascosta (1) - Reina Helena (USA) (6) - Uptown Leca (USA) (8). Gran Feronia (8) - Victory Rose (5) - Franciss Rose (1). Verstappen (2) - Aclamado (10) - Gran Hacedion (1). Supreme Legacy (4) - Queen Lety (2) - Belleze (5). Magabure (USA) (4) - King Secret (8) - Mushu (USA) (7). I'm In The Mood (USA) (2) - Bella del Nilo (USA) (7) - Colder Weather (USA) (8). The Last Dance (8) - Feedstock (3) - My Robbing Mate (7). - Zio Mo (13) - Charlie (12) - The Notoriou (1) .

Línea: Supreme Legacy.

Dato: The Last Dance.

Buen dividendo: Verstappen.