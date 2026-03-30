La Rinconada reparte bolsa superior a $380.000 en premios durante el primer domingo de abril

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se prepara para una jornada dominical de alto impacto. Este primer domingo de abril, el Hipódromo La Rinconada albergará la reunión número 15 de la presente temporada, un evento que marca el inicio de la recta final del primer meeting de 2026. Aunque el programa no incluye pruebas selectivas o de grado, la expectativa se mantiene en lo más alto debido a la calidad de los lotes y la intensa lucha por las estadísticas.

El fenómeno del 5y6 nacional: La Rinconada

La pasión de la afición hípica venezolana se refleja una vez más en los libros de contabilidad del Instituto Nacional de Hipódromos. El tradicional juego del 5y6 nacional, alma de la hípica local, alcanzó una recaudación histórica de Bs 447.815.060,00. Este monto no solo representa un éxito económico para la institución, sino que ratifica el respaldo absoluto del público hacia el espectáculo de los purasangre. La jugada de las mayorías iniciará, como es costumbre, en la octava carrera del programa.

Duelos de estrategia y velocidad

La cartelera dominical consta de trece competencias ideales para el análisis técnico de los expertos. Entre los eventos de mayor paridad destaca la undécima carrera, cuarta válida del orden oficial, donde un lote de 12 yeguas de 4 y más años medirá fuerzas en un trayecto de 1.300 metros. El grupo, integrado por 7 ejemplares nacionales y 4 importadas, disputará una atractiva bolsa especial de $33.800 a repartir, cifra que garantiza un espectáculo de alto nivel en la arena de Coche.

El liderato en juego: Meeting Jinete y Entrenadores

Con la llegada de abril, la batalla por los títulos del primer trimestre entra en su fase definitiva. La tabla de jinetes presenta una sorpresa importante: el aprendiz Oliver Medina ocupa la posición de honor con 16 visitas al recinto de ganadores. Mientras tanto, en el renglón de los entrenadores, la paridad es absoluta. Humberto Correia y Riccardo D’Angelo comparten la punta con 13 triunfos cada uno, lo que convierte cada presentación de sus pupilos en un paso crucial hacia el campeonato.

Presencia internacional: Juan Pablo Paoloni

La jornada contará además con un matiz extranjero de relevancia. El jinete argentino Juan Pablo Paoloni, quien decidió prolongar su estadía en Venezuela, firmó un total de seis compromisos para esta reunión. La participación del profesional del sur añade un atractivo especial a los pronósticos, en un domingo que promete emociones desde el primer salto de salida.