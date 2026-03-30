Talento sin techo: El fusta aprendiz que asombra al hipismo venezolano

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La afición hípica venezolana disfrutó un intenso fin de semana de 20 competencias entre los óvalos de Carabobo y la capital. La figura central de la jornada fue el jinete aprendiz Oliver Medina, quien cerró con broche de oro una actuación histórica al concretar seis triunfos en apenas dos días de actividad.

El inicio de la racha en el Cabriales: Reunión 08

La faena para el joven prospecto comenzó el pasado sábado en el Hipódromo Nacional de Valencia. Medina impuso condiciones en la segunda carrera de la tarde sobre los lomos de la yegua Deep Love, en un recorrido de 1.300 metros.

Más tarde, en la segunda válida para el 5y6 nacional, el aprendiz logró su segundo éxito del programa con la yegua Enchanted Moon. Esta victoria, lograda en yunta con el entrenador Juan Carlos Pérez, permitió que la castaña de cinco años mejorara su récord personal a cuatro triunfos en 24 presentaciones.

Hegemonía dominical en La Rinconada: Más Valioso

Las emociones para el látigo oriundo de Coche continuaron el domingo en el principal óvalo del país. Su primera conquista dominical llegó en la cuarta válida por intermedio de la importada Bellsonhershoes, ejemplar que dominó con autoridad en la distancia de 1.300 metros.

Acto seguido, Medina sorprendió a los apostadores con otro purasangre importado: White Commander. El pupilo de Rubén Lanz cruzó la meta en ganancia y otorgó un dividendo de Bs. 216,95 por boleto ganador.

Sorpresas y cierre de lujo: 5y6 nacional

La efectividad del aprendiz alcanzó su punto máximo en la tercera válida del 5y6 nacional. Sobre la debutante Fabi Luna, presentada por Jesús Antonio Romero, Medina concretó la sorpresa de la jornada. La potranca detuvo los cronómetros a su favor y dejó un dividendo de Bs. 2.558,81, el más alto de la reunión.

El broche de oro llegó en la competencia de los acumulados. El jinete sentenció la victoria con la yegua Acanelada, del entrenador Germán Rojas, en un recorrido de 1.100 metros que puso fin a su extraordinaria racha.

Consolidación de un fenómeno en la fusta

Con este desempeño histórico, Oliver Medina alcanza la cifra de 25 triunfos en el ámbito nacional. Este registro estadístico no solo representa un número en la tabla, sino que consolida al joven látigo como una de las realidades más firmes y confiables del hipismo venezolano actual. Su capacidad para administrar las energías de los ejemplares y su frialdad en los tramos decisivos de la carrera le permiten destacar frente a jinetes de mayor trayectoria.

El factor "Humildad" y el descargo de peso

Gran parte de este éxito radica en la planificación estratégica de su agente de montas, conocido en el medio hípico como "Humildad". La selección de compromisos resultó impecable durante el fin de semana, factor que potenció las facultades naturales del jinete. Actualmente, Medina aprovecha el beneficio del descargo de dos kilogramos, una ventaja competitiva que lo convierte en la opción predilecta para entrenadores de la talla de Rubén Lanz, Germán Rojas, Riccardo D'Angelo, Jesús Antonio Romero entre otros.

Proyección sin fronteras

Las cualidades físicas y técnicas del oriundo de Coche impresionan a los especialistas en cada jornada. Su estilo sobre los purasangres de carrera exhibe una evolución constante; cada victoria refuerza una proyección profesional que, a la fecha, no conoce techo. Entre los pasillos de La Rinconada y Valencia, el comentario es unánime: la hípica nacional es testigo del ascenso de una estrella. Bajo el amparo de la salud y la disciplina, el futuro de Olver Medina se pierde de vista en el horizonte de los grandes clásicos.