El primer meeting de La Rinconada tiene nuevo líder en la estadística de jinetes

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La tarde del domingo 29 de marzo del 2026 se realizó en el hipódromo La Rinconada, la reunión hípica número 14 del primer meeting del año con una programación de 12 carreras donde no se disputaron pruebas selectivas ni de grado y contó con la presencia del juego del 5y6 nacional desde la séptima competencia dominical.

La Rinconada: Oliver Medina nuevo líder del meeting en victorias

El jinete aprendiz Oliver Medina fue el más destacado de la tarde dominical de carreras, al conseguir cuatro victorias con sus montas a lo largo de las 12 carreras que se realizaron, la primera de ellas en la cuarta prueba con la purasangre importada Bellsonhershoes, la cual debutó para la cuadra de Ramón García Mosquera con un tiempo de 80’2 en 1.300 metros y 116,24 a ganador.

Seguidamente, en la quinta carrera no válida, ganaría con el ejemplar importado White Commander del entrenador Rubén Lanz con un crono de 80’1 en 1.300 metros y un dividendo de 216,95 a ganador.

Luego, en las válidas del 5y6 nacional conseguiría dos victorias más, en la tercera válida con la yegua Fabi Luna del entrenador Jesús Antonio Romero en recorrido de 74’1 para los 1.200 metros y un astronómico dividendo de Bs.2.558,81 a ganador.

Y cerraría en la prueba de los acumulados y última de la jornada con la yegua Acanelada del entrenador Germán Rojas con un tiempo oficial de 68’3 en 1.100 metros y un dividendo a ganador de 404,79.

Con estas ganancias dominicales, Oliver Medina se convierte en el nuevo líder del meeting en la estadística de victorias con 16 triunfos alcanzados y deja a sus colegas profesionales Robert Capriles y Jhonathan Aray en el segundo lugar con 14 lauros cada uno.

Jinetes más ganadores:

Oliver Medina: 16 victorias

Robert Capriles: 14 victorias.

Jhonathan Aray: 14 victorias

Yoelbis González: 12.

Félix Márquez: 10 victorias.