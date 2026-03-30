Sin tregua: Cinco entrenadores luchan por la estadística en La Rinconada

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La primera parte de la temporada hípica en el hípódromo La Rinconada entra a su recta final con e mes de abril y sus últimas cuatro reuniones oficiales, luego que este domingo 29 de marzo se realizará la reunión número 14 con una programación de 12 competencias sin selectivas ni pruebas de grado donde el entrenador Gabriel Márquez fue el único que logró ganar más de una carrera.

La Rinconada: Gabriel Márquez el más destacado de la reunión número 14

El entrenador de purasangres de carreras Gabriel Márquez se erigió como el más destacado de la jornada dominical al conseguir dos victorias con sus ejemplares, uno importado y uno criollo, el primero de ellos en ganar fue el hijo de Curlin, Toro Salvaje con la monta de Jhonathan Aray en recorrido de 1.400 metros con un tiempo de 85 segundos exactos.

Luego en la segunda de las válidas del 5y6 nacional, le tocó tomarse la foto con el purasangre criollo y maduro Calgary, nuevamente con Aray en la silla en distancia de 1.300 metros y un tiempo oficial de 79’2.

Con los dos triunfos obtenidos, Gabriel Márquez llega a diez lauros en el primer meeting y se coloca a tres de los líderes, Riccardo D’Angelo y Humberto Correia, quien logró un triunfo en la tarde de ayer con el ejemplar Invencible y la monta del argentino Juan Pablo Paoloni en tiempo de 73’1 para 1.200 metros.

Otro entrenador que está metido en la pelea, es Fernando Parilli Tota quien logró un triunfo con el purasangre Linda Bizkaia y la monta de Jaime Lugo Jr. en recorrido de 1.300 metros y un tiempo de 81’2.

Entrenadores más ganadores del primer meeting:

Humberto Correia: 13 victorias

Riccardo D’Angelo: 13 victorias.

Carlos L. Uzcátegui: 10 victorias.

Gabriel Márquez: 10 victorias.

Fernando Parilli Tota: 10 victorias.