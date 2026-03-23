Carlos Luis Uzcátegui se mete en la pelea por el meeting de entrenadores

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La reunión número 13 del primer meeting de la temporada 2026 tuvo a varios entrenadores destacados en la jornada, donde uno de ellos, fue el trainer Carlos Luis Uzcátegui, quien consiguió dos victorias a su cuenta personal en dupla con el jockey Jhonathan Aray por medio de los purasangres importados Employeeofthemonth y Grand D’Oro respectivamente.

La Rinconada: Entrenadores más ganadores del primer meeting

Otro de los entrenadores que logró un par de triunfos en la última reunión dominical fue Ramón García Mosquera, quien sumó por medio de Rompeparadigmas y Barbarroja, mientras que Wladimir Sanchez duplicó con Mufasa en la primera carera dominical y Silver Speed en la primera válida del 5y6 nacional.

Por último, el reconocido Rubén Lanz agregó dos lauros más a su carrera por medio de los ejemplares Don Cacayo y Pedro Antonio.

Con las victorias de este domingo, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui llegó a diez victorias en el presente meeting que aún le quedan dos fines de semana del mes de marzo y todo el mes de abril para finalizar su temporada inicial.

Uzcátegui se colocó a tres victorias del líder del meeting, Riccardo D’Angelo y a dos de Humberto Correia que no lograron sumar a sus cifras personales en esta jornada dominical.

Entrenadores más ganadores del primer meeting: