Un total de seis presentados tiene el preparador parra la novena reunión de carreras

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 12:36 pm
Carlos Luis Uzcátegui: "Uno está al 100% y la otra lista para retomar su ruta clásica en La Rinconada"
Foto: José Antonio Aray
El actual meeting de La Rinconada cobra fuerza en la estadística de entrenadores. En este escenario de paridad, Carlos Luis Uzcátegui ocupa la quinta casilla con un total de seis triunfos. Esta semana, el preparador no descarta nuevas victorias que le permitan escalar posiciones dentro del selecto "top cinco".

Uzcátegui destaca por el cuidado minucioso de su caballeriza. La mañana de este miércoles, un nutrido grupo de sus ejemplares cumplió con los ajustes de rigor bajo su supervisión. Tras impartir instrucciones a los jinetes de confianza, el profesional conversó con el equipo de Meridiano Web sobre sus seis compromisos dominicales.

“Buenos días, saludos a toda la gente de Gaceta Hípica y Meridiano Web”

En la misma primera carrera deberá en sillar a la importada Etna´s Napper.

-Esta yegua se mantiene a su 100%, viene de ganar dos carreras de forma consecutiva y para este domingo estoy seguro que vamos a decidir la carrera.

                                            

Luego en la segunda carrera, par de presentadas se trata de Larastone y Gran D’Oro.

-Larastone se mantiene muy bien a base de galope, viene de correr hace 15 días y Gran D’Oro una yegua que lo ha hecho excelente en privado y estoy seguro que vamos a decidir la carrera.

El consentido de la afición, Juan Valdez es parte de la cuarta carrera dominical.

-Es el ejemplar preferido de la afición y goza de un carisma especial. Gracias a Dios, mantiene una condición física espectacular. Este miércoles cumplió con una sesión en el aparato de partidas para corregir los detalles del salto inicial. Aunque la carrera luce pareja, nuestro pupilo llega al 100% de sus facultades.

                                            

Cierra los compromisos con otra doble formula en la Condicional Especial, Star Plus y la importada Fleet Street que reaparece luego de 70 días sin correr.

-Contamos con dos compromisos de peso. La primera cumplió con su actuación la semana pasada y llega en óptimas condiciones. Por su parte, Fleet Street está lista para su reaparición; el objetivo es retomar su ruta clásica en La Rinconada. Un saludo a la afición, los esperamos el domingo y no olviden sellar el 5y6 nacional.

 

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

