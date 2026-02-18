Carlos Mendoza tendrá la responsabilidad de lograr esta marca entre managers venezolanos en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas pinta para ser histórica para muchos peloteros venezolanos, quienes tienen entre ceja y ceja conquistar varias cifras redondas. Pero a la par de ellos, Carlos Mendoza también tiene una marca por alcanzar, solo que en su caso tiene que ver con los managers criollos.

Una victoria más que histórica para Venezuela

Con su llegada a los Mets de Nueva York en la campaña 2024, el oriundo de Barquisimeto se convirtió en apenas el cuarto manager venezolano que asume el mando de un equipo en la MLB. Cabe mencionar que, desde entonces, se ha ganado la confianza y el respeto tanto de la organización como de la fanaticada.

Ahora bien, previo al debut de Carlos Mendoza con el elenco neoyorquino, los otros estrategas que también lograron dicha proeza fueron Oswaldo Guillén (2004 - 2012), Alfredo Pedrique (2004) y Miguel Cairo (2022 - 2025), con el único detalle que estos dos últimos no lo hicieron a tiempo completo.

Dicho esto, el larense comenzará la temporada 2026 con 172 victorias y 152 derrotas en su historial, algo que a simple vista luce normal. No obstante, la verdadera magia ocurre cuando unimos los récords de los otros tres dirigentes, ya que entre los cuatro acumulan 988 triunfos para managers nacidos en Venezuela.

Es por eso que Carlos Mendoza tendrá la responsabilidad de llegar a esas 1.000 victorias, algo que podría suceder en el mismo primer mes de acción de esta zafra 2026 de la MLB.

Récord como manager de Carlos Mendoza

172 victorias - 152 derrotas

Récord como manager de Miguel Cairo

47 victorias - 59 derrotas

Récord como manager de Alfredo Pedrique

22 victorias - 61 derrotas

Récord como manager de Oswaldo Guillén

747 victorias - 710 derrotas