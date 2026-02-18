Mbappé pide a la UEFA que suspenda a Prestianni de la Champions League por racista

Suscríbete a nuestros canales

La victoria del Real Madrid ante el Benfica (0-1), dejó a los blancos a un paso de los octavos de final de Champions League, pero el resultado quedó totalmente opacada este martes 17 de febrero por un nuevo episodio de racismo en el Estadio da Luz.

Kylian Mbappé, visiblemente molesto señaló en la zona mixta tras terminar el partido, que denunció los insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni contra el brasileño Vinícius Jr. durante el encuentro. Ante esta situación el delantero francés exigió a la UEFA una intervención y una sanción inmediata por la situación contra él jugador del Benfica.

“Lo que he visto es muy claro. El número 25 ha dicho cinco veces a Vini “eres un mono'”, aseguró el atacante francés, quien ofreció detalles sobre cómo se produjeron los hechos. Según Mbappé, el jugador del Benfica intentó camuflar los insultos, ya que “fue listo porque se escondió tras la camiseta para camuflar sus labios, pero la cara no miente. Le he dicho racista porque es lo que pienso”, dijo el máximo artillero de la actual temporada.

El partido de vuelta de esta lave de playoffs entre el Real Madrid y el Benfica será el día 25 de febrero en el Santiago Bernabéu a las 4:00 pm para definir el boleto a octavos de final.