El día que nació una leyenda: Blondy y su viaje hacia la inmortalidad en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un día como hoy, 17 de febrero de 1975, nació en el Haras Altamira una potranca alazana de físico menudo pero corazón inabarcable. Con apenas 380 kilos de peso promedio en competencia, esta importada en vientre (hija de Lord Gayle en Flaming Fields, por New Providence) ostentaba un linaje de realeza: la misma línea materna del mítico Nijinsky II, el último triplecoronado inglés.

Adquirida en las subastas de 1976 por Isaías Medina Serfaty, Blondy se convirtió en el estandarte del naciente Stud Tempura, fundado por Medina junto a José María Decolubi. Bajo la tutela del "Maestro" Manuel Azpúrua Sosa, la alazana comenzó a escribir una de las páginas más brillantes del hipismo venezolano.

A lo largo de su campaña, contó con la conducción de figuras estelares como Argimiro Guerrero, Balsamino Moreira y Ángel Francisco Parra. Sin embargo, fue con el "Supercampeón" Juan Vicente Tovar con quien alcanzó la gloria eterna.

1978: El año de la Triple Corona

En una temporada inolvidable, Blondy fue proclamada Yegua del Año tras dominar los campeonatos de 2 y 3 años. De la mano del "Negrito de San José", se consagró como la tercera Triplecoronada de la historia al imponerse con autoridad en:

El Clásico Hipódromo La Rinconada.

2. El Clásico Prensa Hípica Nacional.

3. El Clásico General Joaquín Crespo.

El ocaso de una guerrera: Lesión y retiro heroico

Para 1979, tras la partida de Azpúrua Sosa hacia Estados Unidos, Blondy pasó a la cuadra del "Rey de la Larga", Julio Ayala. En marzo de ese año, la historia le reservó un guion dramático: se inscribió en la primera edición de la Copa que lleva su nombre (Blondy) en distancia de 2.200 metros.

Bajo la guía de Ángel Francisco Parra, el "Diablo", la yegua dio una exhibición de casta pura. A falta de 250 metros para la sentencia, sufrió una lesión fulminante en uno de sus tendones; no obstante, su coraje la impulsó a cruzar la meta en primer lugar. Aquella victoria heroica marcó, inevitablemente, su retiro definitivo de los óvalos.

Un legado imborrable

Blondy se despidió con una hoja de servicios envidiable: 18 victorias en apenas 22 salidas, con un segundo, un tercero y solo dos actuaciones fuera de la pizarra. Recaudó en premios la histórica cifra de Bs. 3.334.175.

Hoy, el aficionado hípico recuerda con nostalgia a esa pequeña alazana que, desafiando su físico, dominó a su generación y a las maduras por igual. Blondy no fue solo una yegua; fue la prueba de que en el hipismo, la clase y el corazón no se miden en kilos.