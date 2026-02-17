Champions League: Con un golazo de Vinícius el Real Madrid toma ventaja en los play-offs

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se llevó una victoria por la mínima (0-1) ante el Benfica en el Estadio da Luz, en el partido de ida de los play-offs de la UEFA Champions League. En un encuentro caracterizado por la paridad táctica, el conjunto merengue logró generar las ocasiones más claras para inclinar la balanza.

Fue en el minuto 50 cuando Vinícius Jr. rompió el empate con un remate que se coló en el ángulo superior del arco rival, otorgando una ventaja estratégica de cara al cierre de la eliminatoria en el Santiago Bernabéu.

Ambiente hostil contra Vinícius

Tras la anotación del brasileño, el ambiente en las gradas se tornó hostil, registrándose lanzamientos de objetos y cánticos dirigidos al extremo madridista.

La situación escaló a un terreno extradeportivo cuando el propio Vinícius denunció ante el cuerpo arbitral haber recibido un insulto racista por parte del atacante argentino, Gianluca Prestianni.

Las imágenes de la transmisión oficial captaron el momento en que el jugador del Benfica se cubría la boca con su camiseta instantes antes de la airada reclamación del brasileño, lo que obligó a detener el compromiso durante varios minutos para aplicar el protocolo correspondiente.

Todo se define en el Bernabéu

Una vez reanudado el juego, el ritmo del partido decreció significativamente y las interrupciones impidieron que el marcador volviera a moverse. Pese a la presión final del equipo luso, la defensa blanca mantuvo la solvencia necesaria para asegurar el resultado.

Cabe destacar, que José Mourinho no podrá estar presente en el banquillo en la vuelta de la eliminatoria, tras ser expulsado en la parte final del compromiso; por lo que, el regreso del "Special One" al Bernabéu tendrá que esperar.

Con este 0-1, el Real Madrid regresa a España con la tarea de sellar su clasificación a los octavos de final, mientras se espera que la UEFA abra una investigación formal sobre los incidentes reportados en Lisboa para determinar posibles sanciones.