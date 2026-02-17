Conductora venezolana se fue de "Despierta América" tras 9 años al aire

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 13 de febrero la periodista y conductora venezolana Elyangélica González, se despidió del popular programa "Despierta América" de Univisión. Tras nueve años regalando talento, información y respeto al público, la criolla cerró la etapa.

Los conductores del programa mañanero Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y Francisca Lachapel, despidieron a la comunicadora con bonitas palabras y deseando éxitos en su nuevo logro en la planta Univisión, ubicada en Miami.

Nuevo comienzo para Elyangélica

La reportera y ganadora del Emmy, es la copresentadora del programa “La voz de la mañana” que forma parte del servicio streaming de TelevisaUnivision ViX.

Elyangélica es parte del proyecto junto a Carolina Sarassa, una dupla que ya está dando lo mejor al público con información única y veraz del acontecer.

González comenzó en el programa el lunes 16 de febrero en el horario de siete a nueve de la mañana.

Mensaje de felicidad

La también escritora mostró muy feliz por una nueva oportunidad en su carrera, recordando que en su llegada a Estados Unido tenía mucho miedo por los desafíos que enfrentaría.

“Hoy puedo decir que todo ha válido la pena y ratifico que todo lo que he vivido me trajo hasta aquí y tenía que vivirlo exactamente así para valorar las bendiciones de hoy. Mi nueva casa, les prometo dar el 1000% siempre. Gracias por la bienvenida y por ser un equipo maravilloso”, escribió en su perfil de Instagram.

En el texto resaltó trabajar muy duro para estar a la altura de la revista informativa matutina, con el objetivo de conectar con la audiencia cada mañana.