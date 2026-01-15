Despierta América se despide de su presentador estrella: un adiós inovidable

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 13 de enero, toda la familia de Despierta América despidió a lo grande al presentador Alan Tacher con una celebración al mejor estilo carioca.

La salida de Alan del programa es temporal debido a compromisos laborales en Brasil. La producción organizó un festejo en vivo para despedirlo de la mejor manera junto a sus compañeros de set.

Raúl González extendió unas palabras al conductor mexicano antes de irse que alborotó las emociones en el estudio, destacando sus cualidades como profesional de la comunicación y al frente de uno de los espacios más vistos de Univision.

"Todos te queremos decir que estamos muy orgullosos de ti, que te lo mereces por tu manera de trabajar, por tu disciplina, por tu constancia. Es uno de los proyectos más importantes de la cadena y estás ahí adelante junto a Alejandra Espinoza y un gran equipo. Te vamos a extrañar. Tú sabes que esta es tu casa", manifestó el venezolano.

Nueva oportunidad laboral en Brasil

Alan Tacher se encuentra en una nueva etapa profesional al ser conductor de ¿Apostarías por mí? que desde Brasil animará junto a Alejandra Espinoza para toda Latinoamérica a través de Univision.

El primer capítulo del programa será transmitido este domingo 18 de enero a las 8P, 7C y 5PAC. Hasta el momento se han confirmado algunas parejas, pero se espera que más se unan al reality.

“Doce parejas de famosos se aislarán para vivir bajo la mirada del público en una villa donde cada reto pondrá a prueba su amor, lealtad y capacidad para creer el uno en el otro. No solo está en riesgo el dinero, sino también la confianza y la conexión que los une”, se lee en la página de la cadena televisiva.