Conductores de "Despierta América" aclaran supuesto romance gay

Una polémica noticia hizo molestar a Alan Tacher y Raúl González, conductores del popular programa de Univisión “Despierta América”. Y es que, en redes corrió un video en el que según ambos declaraban su amor, que revolucionó las plataformas y despertó múltiples comentarios en los fanáticos del show.

Tras las múltiples opiniones los conductores no dudaron en salir en su defensa para aclarar la situación, en especial Alan, ya que según el video decía que había dejado su matrimonio de años para comenzar a vivir momentos de amor con el venezolano.

Aclaran toda la situación

Ambos afirmaron que fue una página de Facebook quien realizó el video haciendo uso de la Inteligencia Artificial, y señalando que “Alan Tacher deja a su esposa y se casa con Raúl González. Así fue su compromiso romántico”.

Para Raúl el video es una falta de respeto al compañerismo y amistad que tiene con Teacher, y que las personas en muchas ocasiones inventan cosas sin sentidos, que pueden perjudicar y hacer mucho daño a otros.

“Qué triste que salga este tipo de cosas porque quizás hay gente que en algún momento lo crea. ¿Qué dirían los hijos de Alan si ven esto? ¿Cuál es la intención de hacer este tipo de cosas? En mi caso yo hablé claro, hablé con mi verdad. Yo no tengo ningún problema”, expresó con tono molesto Raúl González, quien hace días se declaró gay en una entrevista.

Darle un alto a la Inteligencia Artificial

Para Alan, que lleva años al frente del show, comentó que tal vez la situación podría darse para reír, pero no se debe divertir con algo tan delicado, y que una vez más la IA crea chismes sin sentidos.

“La verdad es que uno podría reírse, pero no es para reírse. ¿Cómo se pueden inventar cosas? Ahí dice que yo me separo de mi esposa Cristy y que luego le propuse matrimonio a Raúl González.Yo creo que estas cosas sí se tienen que comentar, les ha pasado a muchísimos de ustedes”, dijo en vivo.

Recordemos que hace días Galilea Montijo pasó algo igual con la AI, cuando inventaron que había informado la supuesta muerte de la querida actriz Leticia Calderón.