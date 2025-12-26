Este es el mejor regalo de Navidad que recibió Shakira

Suscríbete a nuestros canales

Mientras millones celebraban con luces y villancicos, Shakira vivió una de sus jornadas navideñas más emocionantes, y es que, la cantante colombiana anunció que un nuevo logro obtenido de la mano de su Fundación Pies Descalzos, se convirtió en su "mejor regalo de Navidad".

¿Cuál fue el regalo para Shakira?

En plenas fiestas, 415 estudiantes de sus colegios de la Fundación Pies Descalzos lograron graduarse este año. La emoción no solo se sintió en sus redes sociales, sino también en comunidades de La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena, donde cientos de jóvenes celebraron el cierre de esta etapa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió un emotivo mensaje destacando el valor de este momento para su vida y su trabajo social. “Este año, mi mejor regalo de Navidad es ver graduarse a 415 estudiantes de nuestros colegios Pies Descalzos”, dijo.

Asimismo, resaltó que cada uno de esos jóvenes “representa un sueño que se realiza y un futuro que se construye desde hoy”.

La cantante hizo énfasis en gratitud hacia el equipo de docentes, colaboradores y familias que han acompañado a los estudiantes “desde que eran pequeñitos hasta ahora”, subrayando que este logro es el resultado de esfuerzos compartidos y dedicación constante.

Una victoria social

La graduación de estos 415 jóvenes se inscribe en un contexto mayor de transformación educativa liderada por Fundación Pies Descalzos, organización creada por Shakira en 1997 con el objetivo de garantizar acceso a educación de calidad en zonas vulnerables de Colombia.

Este proyecto ha tenido un impacto significativo durante más de dos décadas, beneficiando a miles de estudiantes y ampliando la cobertura educativa en regiones históricamente marginadas.

Los colegios de la fundación no solo imparten clases, sino que se han convertido en centros de comunidad, de cultura y de oportunidades reales de crecimiento personal para niños y jóvenes que, de otro modo, podrían enfrentar barreras económicas y sociales para acceder a una educación formal.

En su mensaje navideño, Shakira enfatizó que cada graduado está “listo para realizar sus metas en la vida”. Esta frase refleja el espíritu de una labor que va más allá de las aulas y es la de formar ciudadanos con herramientas para construir un futuro mejor y contribuir positivamente en sus comunidades.