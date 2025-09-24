Shakira inaugurará escuela en zona peligrosa de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Con su Fundación Pies Descalzos, Shakira ha realizado obras por el bien de Colombia, para esta ocasión anunció que pronto estará lista una escuela en una zona marcada por los conflictos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Farc.

En una publicación, la barranquillera compartió fotografías de lo que es esta nueva zona educativa, ubicada al Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. Esta iniciativa nace como alternativa para apoyar a la educación de los niños y niñas en situación precaria, además, de dar un alivio a los lugares marginados.

Shakira cuenta con el respaldo del empresario Howard Buffett y el Ministerio de Educación de Colombia.

Nueva unidad educativa de Shakira

Para esta nueva unidad educativa se prevé la capacidad de 900 estudiantes que se verán beneficiados con un complejo de altura que, cuenta con áreas verdes, aulas espaciosas, equipos adecuados para su desarrollo, todo completamente equipado para impartir clases a la juventud.

La infraestructura moderna incluye áreas de recreación y ambientes propicios para el aprendizaje, elementos que, según la fundación Pies Descalzos, son fundamentales para fomentar la esperanza y la resiliencia en contextos adversos.

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia. Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, destacó la artista.

A finales de noviembre la escuela será entrega oficialmente a la comunidad de Tubú, en el Catatumbo, y entrará en función para el próximo año 2026.

Zona de peligro en Colombia

El Catatumbo, en Colombia, es un área marcada por los conflictos y enfrentamientos por parte de grupos armados como el ELN y las Farc que mantiene en constante zozobra a los lugareños de la localidad.

Para inicios de 2025, se suscitó una problemática en la zona con ambos grupos que orilló a sus habitantes a desplazarse a otras regiones, incluso algunos huyeron a Venezuela, el país más cercano.