Shakira es tildada de "Mala gente" en redes sociales

La estrella colombiana Shakira finalizó su exitosa gira "Las Mujeres no lloran Tour", en la que se encontró con sus fanáticos de varios países, tras años de ausencia. Sin embargo, en redes sociales la artista de 48 años es foco de comentarios negativos.

Las malas opiniones comenzaron con un vídeo, de un camarógrafo que la estaba grabando el show. Shakira estaba derrochando talento frente al hombre, quien en un momento de retroceso, tropezó con un objeto y cayó al piso.

Fuertes comentarios

La intérprete de "Ojos Así", en lugar de pararse para ayudar al camarógrafo, siguió y subió al escenario para seguir con su monumental espectáculo.

En redes la opinión no se ha hecho esperar de internautas rechazando la actitud de la nacida en Barranquilla, muchos tildándola de "Mala Gente" y de no tener empatía por los demás.

“Cuánta empatía la de ella”, “Y ella ni se inmutó eso habla muy mal de ella”, “Y la vieja sigue como si nada”, “Creo que al menos por empatía, debió ayudarlo”, son algunas de las opiniones.

Último show en México

La estrella finalizó su gira en México, país dónde se presentó más de una vez con shows repletos de fanáticos coreando a todo pulmón sus éxitos.

A través de Instagram, la belleza madre de dos hijos, escribió un bonito mensaje de agradecimiento para sus fanáticos de todo el mundo por el cariño ofrecido en el tour.

“Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre”, escribió.