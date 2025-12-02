Actor mexicano llora por no conocer el paradero de su hija

El polémico influencer y actor mexicano, Poncho de Nigris, se mostró desconsolado recientemente tras admitir que desde hace meses no tiene contacto con su hija mayor, Ivanna de Nigris, y aseguró desconocer su paradero.
NOTAS RELACIONADAS
Durante la conversación, el también conductor ofreció una disculpa pública, confesando que lo sucedido con la polémica de la fiesta de 15 años se salió de control. “No sé dónde vive, no me contesta, no sé cómo ubicarla”, expresó con la voz entrecortada.
La razón del rechazo al actor
El conflicto comenzó meses atrás, cuando Ivanna pidió celebrar sus 15 años, pero Poncho se negó rotundamente. Según declaró él mismo, no se trataba de dinero sino de no querer “juntar familias”, una postura que reavivó rumores de trato desigual hacia sus hijos de relaciones distintas.
El actor explicó que prefirió ofrecer otros regalos como un carro, un viaje a Disney, apoyos económicos, pero nunca accedió a organizar esa fiesta. Para él, la tradición de los quince años “le parecía ridícula”, y no quiso generar lo que veía como una celebración hipócrita.
Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y muchos cuestionaron su decisión, sobre todo comparando con cómo sí celebró otros cumpleaños familiares. Su negativa detonó un quiebre entre padre e hija que hoy parece irreparable.
Poncho pide perdón
En medio de la confesión, Poncho no solo reconoció su error, también envió un mensaje sentido a Ivanna y le pidió una oportunidad para reconciliarse y dejó claro que está abierto al diálogo. “La quiero ver, quiero que me busque”, dijo, admitiendo que él solo no sabe cómo contactarla.
Pero pese a su clamor, la joven mantiene su postura y ha expresado su decepción por la ausencia del padre en un momento tan simbólico como su cumpleaños. Reprocha lo que considera indiferencia y un trato desigual en comparación con sus hermanos menores.