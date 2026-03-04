El Sistema ABS a prueba: Balance de los primeros días de retos en la pretemporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

A medida que los equipos de las Grandes Ligas se preparan para el debut de la temporada regular el próximo 25 de marzo, el uso de la tecnología en el plato está robando reflectores. Durante los primeros 10 días de los entrenamientos de primavera, los Atléticos de Oakland han demostrado tener el "ojo" más afilado al utilizar el sistema de árbitro robot para revertir decisiones de bolas y strikes.

Oakland registró la tasa de éxito más alta de la liga, ganando el 69.2% de sus desafíos. Le siguen de cerca los Gigantes de San Francisco con un 66.7%, mientras que Cincinnati, Miami y San Diego comparten el tercer puesto con una efectividad del 61.9%, según datos oficiales de la MLB.

Dificultades para los campeones y el fondo de la tabla

En el otro extremo del espectro se encuentran los actuales campeones de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles han tenido un inicio complicado con la tecnología, logrando apenas un 21.4% de victorias en sus apelaciones al Sistema Automatizado de Bola-Strike (ABS).

Otros equipos que han tenido problemas para descifrar cuándo impugnar incluyen a:

Orioles de Baltimore: 25% de éxito.

Mets de Nueva York: 35.3% de éxito.

Rangers de Texas: 38.1% de éxito.

A nivel general, la liga mantiene una tasa de éxito en los desafíos del 51.3%, lo que demuestra que, en promedio, los equipos están logrando revertir la decisión original del umpire humano en poco más de la mitad de sus intentos.

Volumen vs. Efectividad: La agresividad de los Yankees

No todos los equipos desafían con la misma frecuencia. Los Yankees de Nueva York se han mostrado como los más agresivos, promediando 3.8 retos por partido y manteniendo una efectividad respetable del 52.6%. Les siguen los Mellizos de Minnesota con 3.6 desafíos (58.3% de éxito) y los Medias Rojas de Boston con 3.2 (55.2% de éxito).

Por el contrario, los Orioles de Baltimore son el equipo más conservador, promediando apenas 1.2 desafíos por encuentro. Los Dodgers (1.4) y Detroit (1.5) también han optado por un enfoque más cauteloso en esta etapa de preparación.

Reglas del juego y antecedentes del ABS

El sistema ABS no es una novedad absoluta; la MLB comenzó a realizar pruebas en las ligas menores en 2019 y experimentó con él durante la pretemporada pasada, donde los equipos ganaron el 52.2% de sus retos (617 de 1,182).

Bajo la normativa actual, cada equipo cuenta con dos desafíos por partido. Si el reto tiene éxito y la decisión se revierte, el equipo conserva su oportunidad de impugnar, una regla similar a la que rige la revisión de video para jugadas de campo desde 2014. Además, en caso de juegos empatados que lleguen a entradas extras, los equipos que hayan agotado sus oportunidades recibirán un desafío adicional por cada entrada adicional disputada.