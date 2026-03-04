El "Plátano Power" castiga a Detroit: Dominicana mete miedo en su primer ensayo

Suscríbete a nuestros canales

Si el roster que presentará la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol ya infundía respeto sobre el papel, su primer ensayo sobre el terreno envió una señal de advertencia directa a sus rivales. En un enfrentamiento contra unos Tigres de Detroit diseñados para competir en la élite de las Grandes Ligas, la tropa quisqueyana demostró que su ofensiva no tiene piedad.

La artillería dominicana descargó una lluvia de 19 imparables sobre el Estadio Quisqueya, en un espectáculo que alcanzó su clímax en un cuarto episodio histórico. Ante la mirada del comisionado de la MLB, Rob Manfred, el triunfo 12 carreras por cuatro (4) marcó el inicio de la ruta hacia el debut del viernes ante Nicaragua.

Un cuarto episodio de leyenda: tres vuelacercas en fila

El parque capitalino, que el pasado octubre superó las siete décadas de historia, vivió una noche que quedará grabada en la memoria colectiva. Lo que comenzó como un juego de exhibición se transformó en una exhibición de poder absoluto cuando Juan Soto, Manny Machado y el joven Junior Caminero conectaron cuadrangulares consecutivos.

La "espalda con espalda" comenzó con Soto castigando la pelota por el jardín derecho con un corredor a bordo. Sin dar tiempo a que el lanzador Brant Hurter se recuperara, Machado despachó un proyectil por el centro del campo, seguido inmediatamente por un estacazo de Caminero que extendió la fiesta. Más de 11 mil aficionados convirtieron el estadio en un mar de luces de teléfonos móviles, capturando un momento que, aunque no cuente en las posiciones oficiales, define el estatus de esta "constelación de estrellas".

El debut de Severino y la reacción del equipo

El derecho Luis Severino tuvo un inicio complicado al tolerar un jonrón solitario del prospecto Kevin McGonigle apenas al primer bateador del encuentro. Severino, quien está programado para abrir el duelo del domingo ante los Países Bajos, trabajó dos episodios en los que permitió cinco hits y dos carreras, realizando un total de 40 lanzamientos.

Sin embargo, la respuesta dominicana no se hizo esperar. En el tercer acto, Austin Wells remolcó la primera con un sencillo al central, mientras que rodados de Geraldo Perdomo y un elevado de sacrificio de Ketel Marte nivelaron las acciones. Aunque Detroit retomó la ventaja brevemente en el cuarto, fue la última vez que estarían al frente antes del festival ofensivo de los locales.

Profundidad y manejo de Albert Pujols

Con la ventaja consolidada, el mánager Albert Pujols aprovechó para mover sus piezas y probar la profundidad de su banca. En la recta final del encuentro, jugadores de la talla de Jeremy Peña, Amed Rosario, Carlos Santana y Mel Rojas Jr. ingresaron al terreno, manteniendo la presión sobre el pitcheo de Michigan.

Geraldo Perdomo fue uno de los grandes destacados de la jornada, quedándose a solo un jonrón del ciclo tras conectar triple, doble y sencillo, además de anotar tres carreras. Por su parte, Fernando Tatis Jr. también mostró su chispa con un doblete remolcador que inició la remontada definitiva en el cuarto capítulo.

Próximo paso: El debut oficial

Con el ánimo por las nubes y los bates encendidos, el equipo dominicano se prepara para viajar y enfrentar su primer compromiso oficial del torneo este viernes. La expectativa es máxima; Dominicana no solo viaja con nombres de peso, sino con una química ofensiva que parece capaz de demoler cualquier pitcheo que se le ponga enfrente.