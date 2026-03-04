WBC: Luis Arráez habla sobre la posición que jugará con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Una de las novedades en el reciente acuerdo de Luis Arráez con los Gigantes de San Francisco, es su regreso a la intermedia y por lo tanto, una de las incógnitas es ¿En qué posición jugará "La Regadera" con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial?.

En la edición de 2023, el oriundo de San Felipe, estuvo cubriendo la inicial y aunque muchos consideran que debe ser el intermedista de Omar López con la delegación nacional por lo que viene trabajando en su defensa, en el duelo de este martes, Luis fue colocado como primera base.

Luis Arráez se sacrifica por su país:

En una entrevista con los medios, previo al desafío de preparación contra los Astros de Houston, en primer lugar Arráez habló de lo mucho que está disfrutando su segunda experiencia en el máximo evento de selecciones.

Mientras que luego habló sobre la incógnita de su posición en el cuadro con Venezuela, "Firmé un contrato con San Francisco como segunda base, pero esto (jugar primera base) lo estoy haciendo por mi país. Ya he jugado en primera y estoy aquí para ayudar al equipo a ganar, cero ego", comentó el hiteador venezolano.

Luis Arráez se siente afortunado por sus coaches en Venezuela:

Asimismo, el jugador de Gigantes de San Francisco en MLB, aprovechó la oportunidad, para demostrar su admiración hacia los coaches que tiene en este momento con la selección nacional, resaltando la calidad de cada uno de ellos (Miguel Cabrera, Víctor Martínez, Johan Santana, entre otros) también como personas.

"Creo que muchos peloteros no tendrán ese privilegio de tener unos coaches como ellos, que te puedan un consejo y que te digan 'hey, tienes que hacer esto en las pequeñas cosas", destacó Arráez sobre su staff técnico.