WBC: Manny Machado se unió a la fiesta jonronera de Dominicana

La selección de República Dominicana inició sus juegos de preparación de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Recibiendo en el estadio Juan Marichal de Santo Domingo a los Tigres de Detroit.

El conjunto de Detroit inició con ventaja el compromiso 3-0 hasta que llegó la parte baja de la cuarta entrada. Con un back to back to back, inciado por Juan Soto, lo siguió Manny Machado ante el zurdo Brant Hunter con un slider que depositó en el jardín izquierdo con una velocidad de salida de 103.8 mph y una distancia de 392 pies para ampliar la ventaja de los quisqueyanos 7 a 4.