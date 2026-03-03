Riley Tirotta sentencia el duelo: Los Blue Jays vencen a Canadá en un festival de batazos

Suscríbete a nuestros canales

Riley Tirotta se vistió de héroe en la octava entrada al conectar un cuadrangular de tres carreras, rompiendo un empate y asegurando la victoria de los Azulejos de Toronto 10-7 sobre la selección nacional de Canadá. El encuentro, disputado este martes por la tarde, sirvió como preparación clave para el conjunto canadiense antes de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

El estacazo de Tirotta llegó justo cuando el equipo nacional de Canadá parecía tener el impulso anímico tras remontar una desventaja de siete carreras concedidas en el primer tercio del juego.

Arrollador inicio de los Azulejos

Toronto no tardó en imponer condiciones. Jesús Sánchez fue el motor ofensivo en las primeras de cambio al remolcar tres carreras, mientras que el estelar Kevin Gausman cumplió con su labor en la lomita lanzando dos entradas perfectas para colgar el cero inicial.

La ofensiva de los Jays castigó temprano al abridor canadiense Logan Allen, quien tuvo una salida complicada al permitir cinco carreras limpias sin poder retirar a ningún bateador en el inicio de la segunda entrada. En ese episodio, Toronto hilvanó un rally de cinco anotaciones gracias a un boleto con las bases llenas para George Springer, un sencillo productor de dos carreras de Nathan Lukes y batazos oportunos de Daulton Varsho y Sánchez.

La reacción de la hoja de maple

A pesar de verse abajo 7-0, la selección de Canadá demostró que su alineación está lista para competir al máximo nivel. El descuento comenzó en la sexta entrada ante el relevista Lázaro Estrada, gracias a un elevado de sacrificio de Tyler O'Neill y un sencillo remolcador de Owen Caissie. Jared Young sumó otra rayita en el séptimo acto con otro elevado de sacrificio frente a Tanner Andrews.

El clímax de la remontada canadiense llegó en el octavo capítulo. Jacob Robson encendió la mecha con un jonrón solitario contra Gage Stanifer. Posteriormente, Liam Hicks y Denzel Clark conectaron imparables productores, y Tyler Black terminó de igualar la pizarra 7-7 con un elevado de sacrificio, silenciando momentáneamente a la afición de Toronto.

Definición y pitcheo bajo la lupa

La paridad duró poco tiempo. En la parte baja de la octava, Brock Dykxhoorn cargó con la derrota al permitir el cuadrangular de tres carreras de Tirotta que sentenció el 10-7 definitivo. Jack Cushing, a pesar de haber permitido que se empatara el juego en el octavo, regresó para retirar el noveno sin daños y acreditarse la victoria.

En el apartado del pitcheo canadiense, no todo fueron malas noticias tras la salida de Allen. Noah Skirrow destacó con cuatro ponches en dos entradas de labor, mientras que el grupo de relevistas conformado por Adam Macko, Eric Cerantola, Indigo Díaz y Antoine Jean se lució al permitir apenas un hit en cuatro entradas combinadas, manteniendo a raya a la poderosa artillería de Toronto durante el ecuador del juego.

Camino al Clásico Mundial de Béisbol

Este fue el primero de los dos compromisos que Canadá disputará contra equipos de Grandes Ligas antes de su debut oficial. El equipo nacional se enfrentará a los Filis de Filadelfia este miércoles por la tarde antes de viajar a San Juan, Puerto Rico, donde abrirán su participación en el Clásico Mundial de Béisbol el sábado contra Colombia.

Por su parte, los Azulejos de Toronto tendrán un día de descanso este miércoles antes de retomar sus juegos de entrenamiento de primavera el jueves, cuando visiten a los Bravos de Atlanta en North Port, Florida.