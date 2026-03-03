El regreso de "Mad Max": Scherzer deja atrás las lesiones para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Menos de una semana después de oficializar su regreso a los Toronto Blue Jays, Max Scherzer ha despejado las dudas sobre su estado físico. El veterano lanzador aseguró que estará plenamente disponible para el "Opening Day" de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, tras superar los problemas físicos que limitaron su rendimiento el año pasado.

"Me siento bien", afirmó Scherzer este martes, según declaraciones recogidas por Keegan Matheson de MLB.com. "Me siento sano. En este punto de mi carrera, lo único que quiero es estar en la lomita y lanzar".

Un pulgar sano y la mirada en Filadelfia

El lanzador de 41 años enfatizó que la dolencia en el pulgar, que lo aquejó durante gran parte de la campaña 2025, ha quedado completamente en el pasado. Esta recuperación es vital para los Blue Jays, que dependen de su capacidad para sumar entradas de calidad.

Como parte de su preparación final, Scherzer tiene programado lanzar múltiples entradas este sábado en un duelo de entrenamiento de primavera contra los Filis de Filadelfia, según informó Ben Nicholson-Smith de Sportsnet. Este enfrentamiento servirá como el primer examen real para evaluar su comando y velocidad tras el receso invernal.

El valor de un contrato basado en el rendimiento

El tres veces ganador del premio Cy Young aceptó un acuerdo que refleja tanto su estatus de leyenda como las dudas naturales sobre su edad. El contrato por un año le garantiza $3 millones de dólares, pero incluye una serie de incentivos por rendimiento que podrían elevar el monto total hasta los $10 millones.

Scherzer busca mejorar sus registros de la temporada pasada, donde dejó una efectividad de 5.19 en 17 aperturas. Sin embargo, su valor para Toronto quedó demostrado en la postemporada: a pesar de sus altibajos, fue el elegido para abrir el séptimo juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, una prueba de la confianza que la organización deposita en su temple bajo presión.

Una rotación blindada en el Norte

Con la reincorporación de Scherzer, la profundidad del pitcheo abridor de los Blue Jays luce como una de las más sólidas de la liga. El veterano se une a un grupo de brazos potentes que incluye a:

Kevin Gausman

José Berríos

Dylan Cease

Trey Yesavage

Cody Ponce

Aunque el equipo actualmente lidia con la baja de Shane Bieber por fatiga en el antebrazo, la presencia de "Mad Max" permite que la organización no tenga que apresurar el regreso de Bieber, asegurando una transición estable mientras avanza el calendario regular.