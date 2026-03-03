Estrella de “Spiderman” anuncia que padece de cáncer terminal

Suscríbete a nuestros canales

El veterano actor, Bruce Campbell, reconocido mundialmente por sus papeles en películas como “Evil Dead” y sus apariciones en el universo “Spiderman” de Sam Raimi, compartió una noticia devastadora que conmovió a sus fans.

El estadounidense informó que, fue diagnosticado con una forma de cáncer que “es tratable pero no curable”. En su comunicado, aceptó que, para él fue un shock y, de ahora en adelante tendrá que modificar muchas cosas en su vida diaria.

El mensaje del actor de "Spiderman"

El anuncio se realizó mediante una publicación en su cuenta de X, donde Campbell explicó con honestidad que el diagnóstico fue un shock, tanto para él como para quienes lo rodean y admiran.

Aunque no especificó el tipo de cáncer que padece, destacó que su tratamiento será una prioridad por delante de compromisos profesionales como convenciones, proyecciones y eventos públicos.

“La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariencias, las convenciones y el trabajo en general deben quedar en segundo plano frente al tratamiento”, acotó.

En su declaración, Campbell de 67 años, aseguró que no busca “simpatía ni consejos”, sino simplemente informar sobre su salud. El actor subrayó que, cuenta con el apoyo de su familia, amigos y fanáticos, y confió en que podrá enfocarse en su recuperación.

“Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película Ernie & Emma este otoño”, dijo acerca de lo que se viene. Aunque dejó claro que, tendrá que cancelar algunos proyectos para cumplir con su tratamiento.

Una importante carrera

Bruce Campbell se ganó un lugar especial en la cultura pop gracias a su papel como Ash Williams en la saga “The Evil Dead”, un personaje que lo convirtió en un ícono del cine de terror y comedia desde principio de los años 80.

Su presencia carismática y su humor mordaz lo convirtieron en un favorito del público, tanto en la pantalla grande como en la pequeña.

Además de esta franquicia, Campbell participó en otras producciones de gran impacto, incluyendo varios cameos en las películas de “Spiderman” dirigidas por Sam Raimi, así como papeles memorables en series de televisión y otros largometrajes.