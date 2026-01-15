Muere la hija no reconocida de Freddie Mercury a causa de un cáncer poco común

Suscríbete a nuestros canales

Bibi, la hija secreta de Freddie Mercury murió a los 48 años por un cáncer poco común en la columna. La noticia fue compartida por su esposo Thomas a través de The Daily Mail.

La mujer murió “en paz tras una larga batalla contra el cordoma”, un cáncer poco frecuente de columna, según comentó el viudo al tabloide. Bibi deja a dos hijos huérfanos, mientras que sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes, cumpliendo su última voluntad.

La hija secreta de Freddie Mercury

Freddie Mercury siempre estuvo en el ojo público de los medios de comunicación en aquella época por ser una de los grandes cantantes de rock del momento. Sin embargo, en el libro Love, Freddie de la escritora Lesley-Ann Jones, se revela un parentesco poco conocido con Bibi.

Según la autora, el artista mantuvo un amorío con la esposa de un amigo cercano, en dicha aventura nació Bibi en 1976. Aunque creció en otra familia, ajena a la de la estrella, siempre mantuvo contacto con su padre hasta su muerte en 1991.

Poco se ha documentado de esta relación, en su momento Bibi expresó: “Me adoraba y estaba entregado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer inusuales, pero nunca alteraron su compromiso de amarme y cuidarme”.

Bibi y su problema de salud

El cordoma apareció en el cuerpo de Bibi cuando era una niña, obligando a la familia a mudarse reiteradas ocasiones para buscar un tratamiento. Lamentablemente el cáncer reapareció en su vida adulta, fue cuando acudió a la escritora para contar su historia.

“Sabía que el tiempo era limitado. Trabajamos juntas durante cuatro años para sacar adelante el libro, aun cuando su salud era muy frágil”, detalló Jones.