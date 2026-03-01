El factor Pujols: orden y sed de gloria en el primer día del Clásico

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el diamante del LoanDepot Park no solo recibió a peloteros; recibió una declaración de intenciones. La selección de República Dominicana llevó a cabo su primer entrenamiento oficial de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, mostrando una armonía que parece haber madurado tras los golpes del pasado.

Fue una práctica, sí, pero con un aura distinta. Tras la temprana eliminación en 2023 —un trago amargo para un país que respira béisbol—, la novena quisqueyana se presentó en Miami con una energía renovada: menos centrada en los nombres individuales y más enfocada en el propósito colectivo.

El sello de Albert Pujols: Disciplina y respeto

En el centro de todo, la figura de Albert Pujols dominaba el escenario. No como el legendario jonronero que todos conocemos, sino como un estratega minucioso. El mánager caminó el terreno con una presencia serena pero firme, supervisando cada rutina y deteniéndose a conversar con sus dirigidos. Su misión es clara: que el talento no se desborde, sino que se canalice.

“Estamos súper emocionados y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar al frente de un grupo como este”, comentó Pujols. “El orgullo del pelotero va más allá del apellido en la camiseta; ahora estamos representando a nuestra patria. Nuestra meta es ganar el campeonato”.

Un arsenal de estrellas con una cuenta pendiente

El despliegue de talento en el campo fue, como era de esperarse, electrizante. Manny Machado, en su rol de capitán, lideró las dinámicas con una mezcla de camaradería y autoridad. En la jaula de bateo, Juan Soto exhibió la fluidez de su swing, mientras que la "electricidad" corrió por cuenta de Fernando Tatis Jr. y Vladímir Guerrero Jr., quienes parecen inyectar esa chispa necesaria en el dugout dominicano.

A diferencia de ediciones anteriores, el ambiente en el equipo sugiere una madurez necesaria. Ya no se trata solo de ser "el equipo a vencer" en el papel, sino de ejecutar en el momento clave para asegurar no solo el trofeo mundial, sino también el ansiado boleto hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El desafío del "Grupo de la Muerte"

El camino no será sencillo. Del 5 al 17 de marzo, Miami será el epicentro del torneo, y Dominicana se encuentra ubicada en el sector más complejo de la competencia. Compartir grupo con potencias de primer nivel obliga a los de Pujols a jugar cada entrada con intensidad de postemporada desde el primer día.

La historia reciente dejó una espina clavada, pero este primer entrenamiento dejó claro que el equipo está listo para sacársela. El talento sobra, la experiencia está presente y, bajo el mando de Pujols, la disciplina parece ser el ingrediente final para que el "Plátano Power" vuelva a reinar en el mundo.