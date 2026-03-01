Jim Carrey impacta por impresionante cambio a los 64 años

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos del actor y comediante Jim Carrey, han quedado impactados con su transformación a los 64 años. Y es que, en una reciente aparición el protagonista de “Los pingüinos de papá”, lució un rostro totalmente fresco, rejuvenecido y como si el tiempo no hubiese pasado para él.

Antes y después

El artista viajó a Francia para recibir un merecido homenaje por su trayectoria en los Premios César. Sin embargo, fue su imagen la que se llevó todos los titulares y comentarios en las plataformas digitales.

Jim estaba vestido muy elegante con un traje en color negro, corbata, una melena larga y un rostro totalmente rejuvenecido, que dejó impresionados a los fotógrafos y reporteros.

El tiempo parece que se detuvo en la imagen del artista, quien sonrió y posó con gran naturalidad para todos los presentes.

El protagonista de la exitosa película “La Máscara”, hizo que en redes se abriera un debate, ya que muchos aseguraron que hasta se cambió el color de sus ojos café a verdes.

Palabras de Jim

Lo cierto es que más allá de su físico el comediante que sacó enormes carcajadas en Hollywood, se disfrutó su homenaje, resaltando el cariño por su familia, en especial por su padre a quien llamó como el hombre “más gracioso que ha conocido”.

“Si quieres que la fortuna te sonría, primero debes sonreírle tú”, dijo con el humor que siempre lo ha caracterizado.