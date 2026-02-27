El último gesto de Alejandro Sanz con Stephanie Cayo: ¿Confirmaron su relación?

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, el cantante español Alejandro Sanz está en boca de todos y no precisamente por su exitosa gira que mantiene en Sudamérica. En esta oportunidad, se debe al presunto romance que mantiene con la actriz peruana, Stephanie Cayo.

En las últimas semanas, Sanz y la actriz de “El Comandante”, han estado en el ojo público tras ser vistos juntos en diferentes ocasiones y, con lo último que sucedió en el Estadio Nacional de Lima durante un show de Alejandro, podrían haber hecho oficial la conexión que hay entre ellos.

Nuevas especulaciones sobre Alejandro Sanz y Stephanie

La noche del jueves 26 de febrero, mientras actuaba en su concierto como parte de su gira “¿Y ahora qué?”, Alejandro regaló al público la interpretación de su clásico “Corazón Partío”, pero, lo que vino después fue más emotivo.

Al concluir su presentación, el cantante fue directamente hacia donde se encontraba Stephanie entre el equipo y, en medio de la ovación la abrazó con calidez frente a miles de espectadores, un gesto que fue captado en videos y rápidamente se volvieron virales.

Más allá del abrazo, lo que intensificó la atención fue el hecho de que Alejandro tomó de la mano a la peruana y se retiró del escenario junto a ella, lo que muchos interpretaron como una posible confirmación de su vínculo personal.

Rumores previos

Los rumores de un posible romance entre ellos no son nuevos. Desde hace varios días, han venido señalando que la actriz ha estado acompañando a Alejandro Sanz durante algunas fechas de su gira por Sudamérica.

Se les ha visto juntos tanto en conciertos en Colombia como en Ecuador, e incluso fueron captados tomados de la mano tras una de las presentaciones.

A esto se le suma el detalle de que ambos están solteros. Sanz terminó su relación con la española Candela Márquez a finales de 2025, mientras que Stephanie finalizó su romance con el actor Sebastián Zurita.