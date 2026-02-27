Tatsuya Imai se estrena con los Astros: Diez lanzamientos, un golpe y mucha promesa

Suscríbete a nuestros canales

El esperado debut del derecho japonés Tatsuya Imai con los Astros de Houston tuvo de todo: velocidad, eficiencia y una dosis de drama que mantuvo en vilo al banquillo texano. Durante la jornada del jueves frente a los Mets de Nueva York, el lanzador de 27 años completó una entrada de apenas 10 lanzamientos, logrando colgar el cero a pesar de recibir un fuerte impacto en la pierna.

Un inicio accidentado pero dominante

La labor de Imai comenzó con un sobresalto. El primer bateador que enfrentó, Marcus Semien, conectó un potente batazo de regreso que se estrelló directamente en la parte inferior de la pierna derecha del japonés. Tras ser revisado por el cuerpo médico, el lanzador decidió permanecer en el montículo, demostrando la dureza que lo caracterizó en la liga nipona.

"Eso no era lo que queríamos ver tan pronto", admitió el mánager de los Astros, Joe Espada. "Pero se recuperó y terminó la entrada con solo 10 lanzamientos, tocando las 95 mph. Se vio muy bien".

Precisión quirúrgica en el montículo

Imai mostró una eficiencia asombrosa al registrar ocho strikes en sus 10 envíos. Su repertorio en esta primera salida se limitó a sinkers y cambios de velocidad, enfocándose más en localizar la zona que en experimentar con todo su arsenal.

Tras el sencillo de Semien, Imai retiró a Mike Tauchman con un elevado al cuadro y cerró el episodio provocando un rodado para doble matanza de Bo Bichette. "Fue divertido enfrentar a bateadores de una organización diferente", comentó Imai a través de un traductor. "Estaba muy concentrado en lanzar en la zona en lugar de ejecutar ciertos lanzamientos específicos; es algo en lo que seguiré trabajando".

El reto de llenar el vacío de Framber Valdez

La llegada de Imai no es casualidad. Los Astros firmaron al tres veces All-Star de la Liga del Pacífico en enero, con un contrato de tres años y 54 millones de dólares, buscando mitigar la sensible baja de Framber Valdez, quien partió hacia Detroit en la agencia libre.

Imai llega con credenciales de élite: la temporada pasada con los Leones de Seibu, registró una impresionante efectividad de 1.92 y ponchó a 178 bateadores en 163.2 entradas. Su capacidad para generar outs rápidos será vital para una rotación de Houston que atraviesa una fase de transición.

El blindaje de su contrato

El acuerdo de Imai refleja la confianza que la gerencia tiene en su brazo, pero también incluye cláusulas de rendimiento que incentivan su durabilidad:

Bonos por entradas: Su salario base de 18 millones para 2027 y 2028 puede aumentar significativamente si supera los umbrales de 80, 90 y 100 entradas lanzadas en 2026.

Flexibilidad: El japonés tiene el derecho de rescindir su contrato después de las temporadas 2026 y 2027, lo que le permitiría buscar un acuerdo más lucrativo si su adaptación a las Mayores es un éxito total.

Por ahora, el enfoque está en su recuperación física tras el pelotazo. "Mañana va a estar adolorido, eso es seguro", concluyó Espada, quien confirmó que la salida de Imai tras una sola entrada ya estaba programada antes del incidente.