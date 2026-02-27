El Clásico Mundial de Béisbol inicia con polémica: EEUU niega visas a delegación cubana

Suscríbete a nuestros canales

La preparación de la selección cubana para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) ha sufrido un duro golpe fuera del campo. La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) denunció este jueves que el gobierno de Estados Unidos negó las visas a ocho integrantes de su delegación, lo que complica la logística del equipo de cara al torneo que se celebrará del 5 al 17 de marzo.

Cuba está ubicada en el Grupo B y tiene programado enfrentarse a Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en San Juan. Al ser Puerto Rico un territorio bajo jurisdicción estadounidense, la gestión de los visados es un paso crítico para la participación de los equipos.

Directivos y una leyenda del pitcheo entre los afectados

La lista de personas a quienes se les denegó el permiso de entrada incluye a figuras de alto rango administrativo, como Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la FCBS, y Carlos del Pino Muñoz, secretario general. Sin embargo, la ausencia que más pesa en el ámbito técnico es la de Pedro Luis Lazo, el actual entrenador de lanzadores y una figura legendaria del béisbol cubano.

Versiones encontradas sobre los "atletas"

Mientras la Federación Cubana califica la medida como una violación a los principios básicos del deporte y a los compromisos de las sedes anfitrionas, fuentes cercanas al proceso ofrecen una perspectiva distinta.

Según reportes de The Associated Press, un funcionario estadounidense —bajo condición de anonimato— afirmó que las visas denegadas corresponden exclusivamente a ejecutivos y funcionarios, y no a los atletas que estarán activos en el terreno. Esta distinción es clave, ya que el Departamento de Estado suele aplicar restricciones más estrictas a funcionarios del gobierno cubano que a los deportistas profesionales.

Un escenario complejo para el equipo nacional

Este inconveniente llega en un momento de alta presión para la escuadra cubana, que busca superar o igualar el cuarto lugar obtenido en la edición de 2023. Antes de aterrizar en San Juan, el equipo tiene previsto disputar juegos de exhibición en Arizona contra los Kansas City Royals y los Cincinnati Reds, compromisos que ahora podrían verse empañados por la falta de su cuerpo técnico y directivo completo.

Antecedentes y restricciones de viaje

Cuba no es el único país que enfrenta estos muros burocráticos. Actualmente, figura en una lista de siete naciones con restricciones específicas de viaje hacia Estados Unidos, compartiendo espacio con países como Venezuela y Sierra Leona.

El precedente más reciente ocurrió el año pasado, cuando el equipo infantil Cacique Mara de Maracaibo, Venezuela, no pudo asistir a la Serie Mundial de Béisbol Senior tras la negativa masiva de visas. Por ahora, la Federación Cubana ha declarado que "analizará cómo proceder", dejando en el aire si buscarán sustitutos de última hora para las plazas vacantes o si elevarán una queja formal ante los organizadores del torneo.